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世乒大師錦標賽 浙江紹興84歲爺爺奪2金1銀 赴羅馬展示老人風采

中國新聞組／北京9日電
84歲的蔣兆兆每周堅持4-5次訓練。(取材自潮新聞)
84歲的蔣兆兆每周堅持4-5次訓練。(取材自潮新聞)

2024世界乒乓球大師錦標賽日前在義大利羅馬舉行，浙江紹興84歲的「乒乓爺爺」蔣兆兆斬獲二金一銀。

浙江新聞報導，2024世界乒乓球大師錦標賽7月6日至14日在羅馬舉行，據賽事官網所示，所有40歲以上的球員(包括殘疾運動員)和2024年將年滿40歲的球員(1984年出生)都可以報名。賽事分為11個年齡段組，吸引了來自全球100多個國家和地區的6000多名乒乓球高手齊聚一堂，其中最大年齡段為90歲以上組。

蔣兆兆跟搭檔在國際桌球總會首屆世界大師錦標賽混雙奪冠。(取材自潮新聞／受訪者供圖...
蔣兆兆跟搭檔在國際桌球總會首屆世界大師錦標賽混雙奪冠。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

蔣兆兆報名參加了80歲組混雙、男雙和男單3項比賽，並最終斬獲二金一銀。他說，既然參加了比賽，就要拿出成績為國爭光，讓國外的人也看看中國老人的風采。

最近高溫，蔣兆兆還是堅持到球館練球，「一次兩小時，一周四到五次。」他說，堅持打球多年，最大的收穫不僅僅是獎牌，更重要的是健康和快樂。

另據錢江晚報報導，先不說成績，光是84歲的年紀遠赴義大利參賽，這對於手機都需要用特大號字體的老人家來說，已是不簡單。蔣兆兆說：「很多參賽選手為了方便會選擇跟團出行，我為了省錢，選擇自由行。我不懂英語，參加比賽的註冊、報名、繳費，出國需要購買機票、定酒店，這些都是我的朋友、浙江職業技術學院的范一鳴老師幫忙。」

其中最難的就是簽證。「簽證一直沒有動靜，我非常著急，於是就給義大利的賽事組委會寫郵件。義大利的賽事組委會收到郵件後積極幫我聯絡。今年3月15日，我就去了上海的簽證中心，一星期後就收到了簽證，應該是200多位中國參賽選手中第一個拿到簽證的選手。」為了省錢，蔣兆兆的行李裡還帶了燒鍋、玉米粉、方便麵等食物。

比賽一結束，蔣兆兆就從羅馬經瑞士蘇黎世回國。

從孩兒王、中學生冠軍到如今白髮染霜，蔣兆兆從六歲與乒乓球結下不解之緣，至今已78年。蔣兆兆說：「希望通過我的經歷，能夠激勵更多的人參與到體育運動中來，享受運動帶來的快樂和健康。我會一直打下去，直到打不動為止。」

蔣兆兆攢滿一牆獎杯獎牌。(取材自潮新聞)
蔣兆兆攢滿一牆獎杯獎牌。(取材自潮新聞)

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