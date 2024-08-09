宋小寶去巴奧比舉重？原來是撞臉 鄭欽文也酷似布萊恩

喜劇演員宋小寶。(取材自百度百科)

中國隊選手李發彬日前在巴黎奧運 男子舉重61公斤級比賽中，奪得金牌，成功衛冕。話題「以為宋小寶去舉重了」8日衝上熱搜。原來，在舉重比賽中，一位來自巴布亞紐幾內亞 的舉重老將巴魯，因長相酷似中國知名喜劇演員宋小寶，引發網友熱議。

瀟湘晨報報導，北京時間7日晚，宋小寶發文祝賀李發彬奪得金牌，成功衛冕，並幽默回應「撞臉」一事： 「『我』也盡力了。」

巴布亞紐幾內亞的舉重老將巴魯。(視頻截圖)

李發彬也留言回覆，幽默接梗：「謝謝寶哥的『陪伴』，寶哥再接再厲。」

巴布亞紐幾內亞的舉重老將巴魯。(取材自瀟湘晨報)

除了「撞臉」宋小寶外，在這屆巴黎奧運會參賽運動員中，還有不少有趣的「撞臉」現象。

鄭欽文(右圖)撞臉美國籃球名將布萊恩(左圖)。(取材自瀟湘晨報)

據報導，剛剛拿下巴黎奧運會網球女單冠軍的中國運動員鄭欽文，被網友發現神似美國籃球名將布萊恩。8月5日，有網友分享鄭欽文與布萊恩的側臉對比圖，直呼「太像了」。

潘展樂(左圖)撞臉文物。(取材自瀟湘晨報)

剛滿20歲的「小孩哥」潘展樂，不僅實力強大，外形也被發現「撞臉」不少人，有人說他像孫楊、何潤東、年輕版的王耀慶，還有人發現，潘展樂和成都博物館 內的一件雕塑展品「撞臉」了。

這屆奧運會中令全網意難平的體操運動員張博恒，賽後無奈一笑的畫面曾令觀眾心疼不已。張博恒的顏值也十分受人喜愛。網友發現，張博恒帥出了「人山人海」的架勢，與王安宇、於適、周奇、井柏然等明星撞臉了。

剛剛完成完成超級「大滿貫」的乒乓球運動員樊振東，意外地和大熊貓萌蘭撞臉了。樊振東還有個「人形萌蘭」的外號。