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上海拍出新地王 每平米逾13萬元

記者陳宥菘／綜合報導
上海徐匯區斜土路一地塊7日以樓面價每平米13.1萬元人民幣的價格拍出，刷新中國住宅用地單價紀錄，成為中國新「地王」。（取自小紅書）
上海徐匯區斜土路一地塊7日以樓面價每平米13.1萬元人民幣的價格拍出，刷新中國住宅用地單價紀錄，成為中國新「地王」。（取自小紅書）

在中國房地產低迷之際，上海7日有5筆住宅用地進行土地拍賣，其中位於徐匯區斜土路的地塊備受關注，其前身曾為小米總部地塊，後經小米退地並由政府從商辦用地改成住宅用地，最終成交樓面價達每平米13.1萬元（人民幣，下同），刷新中國住宅用地單價紀錄，成為新「地王」，未來預計打造成大戶型豪宅。業內人士認為，在當前土地市場情勢下，單價「地王」的出現對於增強房地產和重點城市的信心具有積極作用。

綜合證券時報、東方網報導，這塊位於上海徐匯區濱江板塊的斜土路地塊，未開拍即超越融信2016年在上海市靜安區保持的每平米10.03萬元的樓面價紀錄，提前鎖定上海單價新「地王」。7日經過72輪競價觸達地價溢價率上限30%，經搖號（抽球）後由綠城斬獲。

此地塊出讓面積1.67萬平米，住宅建築面積約3.67萬平米，容積率為2.2。該地塊出讓起始價為36.96億元，最終以最高限價48.05億元成交，成交樓板價高達13.1萬元/平米，意即每坪約43.3萬人民幣（約6萬美元）。

該地塊曾於2021年由小米集團以15.5億拍下商辦用地，規劃作為小米整車研發總部，但一直未動工，後經過今年的「退地」風波後，再度納入政府土地儲備計畫，土地性質也轉變為居住用地並重新上市，結果成交價升值3倍。

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