救房市 中1線城啟動購房落戶 廣州開首槍 深圳推以購代建

為刺激房市，廣州率先在一線城市打響「購房落戶」第一槍。圖為民眾從一處正在建設中的房地產樓盤旁經過。（中新社資料照片）

為刺激房市，中國一線城推出多種新政，廣州市花都區發布購房享「準戶口」待遇的房市刺激政策，在中國一線城市打響「購房落戶」第一槍；深圳則開啟「以購代建」保障房模式，北京、上海有望跟進。

今年以來，武漢、杭州、蘇州、瀋陽、佛山、南京等地已透過購房落戶、優化積分落戶、租房落戶和就業落戶條件等方式吸引新市民。廣州花都區住房和城鄉建設局印發「關於進一步促進房地產 市場平穩健康發展若干措施」通知，提到買房享花都「準戶口」待遇，即非本市戶籍人員在花都區行政區域內購買新建商品住房，可以領取花都人才綠卡，憑花都人才綠卡及購房合約享受區政策性照顧入學待遇。

據地產研調機構中指研究院統計，今年以來，中國已有超過十城發布購房落戶或即可申請落戶政策，如武漢、杭州、蘇州、瀋陽、佛山、南京等地。

中指研究院認為，當前多數城市落戶條件已較為寬鬆，近期國務院在「深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計畫」的戶籍制度改革任務中也再度強調取消、放寬不同能級城市落戶政策，預計後續購房落戶政策或在更多城市中推廣。

另外，深圳市安居集團（深安居）公布，擬開展收購商品房用作保障性住房工作，房屋徵集範圍為深圳市（不含深汕特別合作區）商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整棟或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟項目（房源）。

據界面新聞，深安居是深圳市屬國有獨資企業和保障性住房專營機構。該公司要求房源位置合適，處於交通便利、配套設施較為齊全的區位，且符合生活便利、手續齊全，原則上主力戶型應滿足深圳市對於保障性住房戶型、面積65平方米以下的條件。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進稱，深圳操作意味著中國一線城市已經開啟「以購代建」的模式，預計京滬後續也有望跟進。

他指出，一線城市開展此類工作具有更大的優勢，因為保障房的市場消化能力很強。另外，一線城市資金狀況也不錯，後續若是積極爭取3000億元人民幣「以購代建」的資金，此類收購的節奏會加快。