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60歲環遊世界 70歲杭州奶奶10年遊42國 稱「家裡拆遷條件較好」

中國新聞組／北京8日電
雅芬奶奶在南極看企鵝。（取材自都市快報橙柿互動）
雅芬奶奶在南極看企鵝。（取材自都市快報橙柿互動）

這樣的生活誰都會羨慕吧。70歲杭州的雅芬奶奶過去10年非常專心地只做了一件事：環遊世界。從2013年底的美國之行開始，她的足跡已經踏遍42個國家，跨越了五大洲。就連地球上最難抵達的一片大陸南極，2016年她就去過了，而近日，她剛結束了冰島之行。她說，以前捨不得花錢，但生命已進入倒計時，所以決定「該省的省，該花的花，善待自己，及時行樂」。

據都市快報橙柿互動報導，雅芬奶奶表示「以前家裡條件沒那麼好，一路是省吃儉用下來的。後來家裡拆了遷，條件相對好了點。」於是這位「硬核」奶奶，展開了環遊之旅。

兩個月前，雅芬剛從南美洲的巴西、阿根廷、秘魯回來，見識了不同的風土人情，結識了許多朋友，乘坐直升機觀賞了世界上最寬的伊瓜蘇大瀑布全景。至今，她已經用完了兩本護照，每本都蓋上了世界各地的出入境章；幾部手機的內存因為存放太多旅遊的照片和視頻，被塞得滿滿當當，每次清理照片都成了浩大的工程。

這些都源自10多年前，60歲獨自去美國的經歷。當時因在美國的表姐發出了熱情遊玩邀請，沒出過國的雅芬孤身坐著十幾個小時的越洋飛機飛去了洛杉磯。家裡人為此還專門開了一個嚴謹的家庭會議來討論細節，兒子把境外旅行險，包括護照、行李等丟失的情況，航空延誤險等都買齊了；老伴也自告奮勇主動承擔起照顧家裡和接送孫子上學的任務……

南極之旅的部分行前準備。（取材自都市快報橙柿互動）
南極之旅的部分行前準備。（取材自都市快報橙柿互動）

看到家裡人把一切都安排得穩穩當當，雅芬卸下了所有擔子，「輪到我自己決定在這把年紀該怎麼活了。」她要去好好看看這個世界，沒想到這趟旅程到10年後似乎還只是剛開始。

當時，微信還沒普及，她用Line聯繫到70歲的表姐。兩人一道去了黃石公園。由於表姐還要照顧家庭，多數時候雅芬就是一個人報團，從美西一路玩到美東。回國後，雅芬徹底「放飛了自我」。

2014年9月，她去了海參崴，11月去了日本大阪、京都、神戶和柬埔寨吳哥、越南下龍灣；2016年南極之行；2017年春天去了印尼巴厘島、新加坡、馬來西亞，6月去了德國、法國、義大利、瑞士，7月去了土耳其、希臘，9月去了以色列、約旦、衣索比亞，11月遊玩了澳洲、紐西蘭。

2018年1月埃及，8月俄羅斯、丹麥、瑞典、挪威、芬蘭，10月德國、捷克、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、奧地利；2019年2月南非、阿拉伯聯合大公國，6月摩洛哥、西班牙、葡萄牙；再來就是去年4月的伊朗，6月泰北的清邁、清萊，以及年底的巴西、阿根廷、秘魯、智利南美洲之旅等等。

這10年間，雅芬還穿插著在國內旅行，去過香格里拉、玉龍雪山、滇池、桂林、北海、黃果樹、新疆、稻城亞丁、海螺溝、閬中、梅裡雪山、潮汕、甘南、江西等地。

按照旅行社通常的規定，75周歲以上的老人出門旅遊就需要家屬陪同。這兩年雅芬明顯加快了腳步，要跟時間賽跑。「別看我現在這樣，以前我也捨不得花錢。」雅芬奶奶出生在1954年，是位老杭州，年輕的時候在廠裡車間上班，幾乎從來沒有出去旅遊過。「後來家裡拆了遷，條件相對好了點。」眼看家裡條件變好了，雅芬才有了圓夢的想法，幾乎把收入的80%花在了旅行上，前後已經花了幾十萬元人民幣。

這位「硬核」老太太已經把之後的旅行計畫也都安排上了。下一站她打算前往英國。「旅行這麼久英國一直沒去過，之前主要考慮很多英國方向的行程都是英國一地，這次看好的行程，蘇格蘭、英格蘭、愛爾蘭和威爾士都會去，值得去。」

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