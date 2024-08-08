巴奧泳奪雙金 粉絲發文問：潘展樂的腹肌為何不對稱

要說巴黎奧運 一夕成名的中國游泳選手，勇奪雙金的潘展樂榜上有名。有粉絲在網路發問，為何潘展樂的腹肌不完全對稱，而且交錯排列，汪順的腹肌則是完美工整。

中國新聞周刊報導，腹肌是腹部肌群的統稱，主要包括腹直肌、腹外斜肌、腹內斜肌和腹橫肌。常說的腹肌指的是腹直肌，但有幾塊腹肌，其實是由基因決定的。

腹直肌自上而下被3到4條橫溝分成多個肌腹，這些橫溝即腱畫。不過腱畫的數量並不固定，根據「中國臨床解剖學雜誌」上一篇論文提出，單側有4個腱畫占17.5％，3個占77.5％，2個占5％。實際生活中，還有的人腱畫數量左右不一，左4右3也不是不可能，這可能會導致其腹肌左右數量也不一致。

潘展樂的腹肌錯落感尤為明顯，是因為他的腱劃形態不僅多樣，且左右形態還不太一樣。(取材自中國新聞周刊)

常見的腱畫形態有「一」字形，「Λ」形、「И」或「Ν」 形、「Μ」或「W」形。不同形態的腱畫，使得腹肌的形狀不同。

潘展樂的腹肌錯落感尤為明顯，是因為他的腱畫形態不僅多樣，且左右形態還不太一樣，「W」形、「︶」形、「√」都有，最終腹肌「高高低低」也就不奇怪了。

當然，整齊畫一的腹肌也不是完全不存在。中國游泳選手汪順的腹肌就尤為規整，腱畫都是「一字形，腹肌幾乎完全左右對稱。

游泳運動員汪順的腹肌就尤為規整，腱劃都是一"形，腹肌幾乎完全左右對稱。(取材自中國新聞周刊)

相比之下，其他項目的選手是否有明顯的腹肌就不一定了，比如在本屆巴黎奧運奪得乒乓球男子單打冠軍的樊振東，腹肌就不甚明顯，還被粉絲親切地稱為「小胖」。

另據中國中醫藥報，巴黎奧運隨隊隊醫沈堅表示，潘展樂的成功背後離不開整個醫療團隊的精心守護，其中中醫藥療法扮演核心角色。

沈堅說，保障潘展樂奪金的主要秘訣有三點。第一是基於中醫理論的個性化評估與監控。第二是中醫非藥物療法，針灸、推拿、拔罐、刮痧等非藥物療法在醫務監督保障中發揮了巨大作用。第三是營養與心理疏導，達到「形神共治」。