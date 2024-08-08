邊打球邊抓屁股…中國選手的「李寧龍服」被吐槽尷尬

巴黎奧運 不少觀眾注意到一個細節：中國乒乓球選手在激烈對抗中，時不時調整短褲，出現抓屁股的尷尬情況。中國乒乓球選手穿的李寧運動服因「吸濕性差」、「卡屁縫」遭到網友吐槽。

南方都市報報導，有網友評論：「今天比賽扯褲子就沒停過」、「大頭揪完莎莎揪」、「這黏糊糊的衣服，讓選手怎麽100%投入去搏殺」、「看到樊振東的衣服濕到透，像腸粉一樣貼著背，感覺太不舒服了。」

東華大學客座教授潘俊表示，根據比賽現場視頻來看，李寧運動服確實在排汗、透氣等方面存在問題，在奧運這樣的重要賽事上出現這樣的情況，說明其產品研發體系和審核體系都存在問題。

網友在社群平台上吐槽李寧運動服「卡屁縫」。(取材自南方都市報)

對於爭議，李寧官方旗艦店的客服人員回應，「尺碼合適一般不會（卡屁股）」。

自2000年起，李寧與中國乒乓球隊合作已經24年。今年7月，李寧發布了「2024中國乒乓球隊龍服」，產品簡介稱「吸濕速乾，增強透氣性，提升穿著舒適度」；短褲簡介稱「流暢剪裁，適配不同身形」、「雙向彈力布，高彈舒適」。

李寧的股價在近三年坐起過山車，市值蒸發2000多億港元。

在今年的巴黎奧運上，中國品牌聲量較大的還有安踏，其是中國隊領獎裝備贊助商，至今合作已有16年。而特步則是中國霹靂舞國家隊官方運動裝備贊助商，此外，其跑鞋也在女子20km競走等多個項目中亮相。