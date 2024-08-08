吸引新市民 廣州打響一線城市「購房落戶」第一槍

中國多地通過購房落戶等方式吸引新市民。(新華社)

今年以來，中國武漢、杭州、蘇州、瀋陽、佛山、南京等地通過購房落戶、優化積分落戶、租房落戶和就業 落戶條件等方式吸引新市民。廣州市花都區住房和城鄉建設局8月6日印發《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展若干措施》通知，率先在一線城市打響「購房落戶」第一槍。

通知中提到，買房享花都「准戶口」待遇，即非本市戶籍人員在花都區行政區域內購買新建商品住房，可以領取花都人才綠卡 ，憑花都人才綠卡及購房合約享受區政策性照顧入學待遇。此次花都新政「准戶口」待遇尤其在公辦學位上著墨。按照規定，持卡人子女在學前教育階段，符合年齡要求的，按照教育部 門學前教育相關規定，具有報名參加居住地本區教育部門辦幼兒園電腦派位的資格；義務教育階段，由教育部門統籌安排，具有公辦學校（含政府在民辦學校購買的學位）入讀義務教育起始年級資格。

據澎湃新聞報導，中指研究院華南分院研究主管陳雪強認為，新政將有利於帶動外地戶籍人員購房積極性，尤其對於需要解決孩子公辦就學問題的家庭，將進一步釋放其購房需求。對於區域的新房市場成交將形成一定程度的利好，未來其它外圍庫存量大的區域或將相繼出台類似政策。

中指研究院監測數據顯示，截至2024年7月底，花都區新建商品住宅庫存量達149.2萬平方米，位居全市第三，去化週期為24.2個月。花都區無論庫存量還是去化週期均位居全市前列，整體去化壓力較大。

中指研究院認為，當前多數城市落戶條件已較為寬鬆，近期國務院在《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》的戶籍制度改革任務中也再度強調取消、放寬不同能級城市落戶政策，預計後續購房落戶政策或在更多城市中推廣。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉提到，買房落戶未來是普遍現象，甚至租房、有穩定居所等都可以落戶。不過，關鍵要看戶口的含金量，比如是否有優質學位，另外要看市場對該區域房價的預期，以及區域內是否有大型且能夠提供大規模就業崗位的實體企業。

58安居客研究院研究總監陸騎麟分析，買房落戶政策說到底還是樓市刺激政策的一部分，在放開限購、降低首付、降低落戶標準的情況下，通過「購房落戶」或優化積分落戶政策可進一步刺激購房需求入市。從長遠來看，城市對人口的吸引力除了城市具有相對完善的配套設施之外，主要還是城市就業機會是否充裕。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進提到，住房與戶籍聯動政策符合近期發布的《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》，目前中國全國各地都在落實購房落戶政策。總體建議是，立足人口資源要素自由流動的導向，且立足「人房地錢」的新規律要求，在戶籍政策上做最大限度的放鬆，尤其是一線城市也需要有突破性的政策內容。