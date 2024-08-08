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上海外籍客團體旅遊簽證 上半年4.3萬人次

中國新聞組／北京8日電

根據上海市公安局出入境管理局消息，2024年上半年，上海市公安局出入境管理局總共簽發口岸外國人團體旅遊簽證4.3萬人次，環比2023年下半年增長近兩成。

中新社報導，隨著外籍人士來華旅遊持續升溫，上海市公安局出入境管理局推出外國人團體簽證相關便利舉措，通過精簡材料、加急服務、縮短時限等措施，不斷提升上海口岸外國人團體旅遊簽證便捷性。

據上海市公安局出入境管理局口岸簽證處虹橋國際機場口岸簽證科科長王盛介紹，通過一系列的舉措，上海口岸外國人團體旅遊簽證取證時間，進一步縮短為兩個工作日，緊急情況可當天取證。

與此同時，上海市公安局出入境管理局推行外國人口岸簽證網上預受理服務，正不斷提升涉外服務效能。王盛表示，對受邀和受聘來華商務交流、參加展會、投資創業等的外籍人士，可由上海市邀請單位通過網上預申請平台提出申請。從而進一步優化辦證流程，減少申請材料，做到了預申請全程「零次跑」。

大陸國家移民管理局在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（簡稱臨港新片區）試點簽發電子口岸簽證。上海市公安局出入境管理局可為符合條件的外國人簽發訪問、商貿等五類電子口岸簽證。7月12日，中國大陸首張電子口岸簽證在上海簽發。

上海市公安局出入境管理局已向臨港新片區內多家企業介紹新政，進一步擴大備案企業範圍，已為符合條件的1391家企業單位辦理了備案手續。

簽證 投資 移民

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