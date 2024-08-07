冠軍的鬆弛感 全紅嬋賽前爆買烏龜盲盒、賽後擁抱「娃娃雨」

巴黎奧運跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，賽後她抱著觀眾贈送她的烏龜玩偶。（香港中通社)

巴黎奧運 女子10米跳台跳水決賽，全紅嬋 以總分425.60拿下金牌。有網友發現，比賽之前，全紅嬋多次出現在抖音 「烏龜盲盒」直播間下單，她還調皮的發彈幕：「我來了」，令網友大讚「冠軍的鬆弛感」。另外，全紅嬋的哥哥也悄悄到比賽現場為妹妹加油，看到妹妹衛冕冠軍，全進華激動的抹眼淚。

全紅嬋在6日凌晨再次現身烏龜盲盒直播間，她還發彈幕「我又來了」。（視頻截圖）

來源:Blueberry TV

三湘都市報報導，全紅嬋非常喜愛烏龜，巴黎奧運期間，她多次被拍到背著掛滿小玩偶和飾品的背包，就連教練陳若琳的包都被塞入烏龜玩偶。

全紅嬋背包掛滿烏龜玩偶（取材自三湘都市報）

8月5日和6日，在法國的全紅嬋接連2天都出現在烏龜盲盒直播間。主播展示起下單觀眾的拆單順序，隨後被收件人的姓名震驚：「這個收件名怎麽叫全紅嬋，沒想到真是全紅嬋！」隨後，該網友點開在線觀眾列表，全紅嬋果然在列。

全紅嬋還會在直播間留言。（取材自微博）

主播展示的快遞顯示，全紅嬋下單39.9元的樹脂夜光烏龜玩具「十七連拆」，經過「對對碰」、「許願」「寵粉」等玩法，共收獲47隻小烏龜玩具，之後又買了一單龜太爺。不過，全紅嬋沒有抽到隱藏款。網友則笑言：「妹妹的好運都留給今天的比賽了。」

巴黎奧運跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，賽後她抱著觀眾贈送她的烏龜玩偶。（香港中通社)

全紅嬋愛烏龜，粉絲也投其所好，經常在她比賽結束後投擲烏龜玩偶，下起一場「娃娃雨」。在結束跳水女子雙人十米台頒獎時，全紅嬋路過觀眾席時，撿起地上的烏龜玩偶，她開心的捂嘴笑了起來。

金羊網報導，6日在，在女子10米跳台跳水決賽現場，全紅嬋的哥哥全進華身穿紅色西裝，帶著國旗和應援物出現在看台，為妹妹加油。全紅嬋去領獎的路上經過看台，意外看到哥哥，驚訝地張大了嘴巴，「你怎麽來的？」「我坐飛機來的」兄妹倆的對話呆萌可愛。