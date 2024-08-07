冠軍的鬆弛感 全紅嬋賽前爆買烏龜盲盒、賽後擁抱「娃娃雨」
巴黎奧運女子10米跳台跳水決賽，全紅嬋以總分425.60拿下金牌。有網友發現，比賽之前，全紅嬋多次出現在抖音「烏龜盲盒」直播間下單，她還調皮的發彈幕：「我來了」，令網友大讚「冠軍的鬆弛感」。另外，全紅嬋的哥哥也悄悄到比賽現場為妹妹加油，看到妹妹衛冕冠軍，全進華激動的抹眼淚。
來源:Blueberry TV
三湘都市報報導，全紅嬋非常喜愛烏龜，巴黎奧運期間，她多次被拍到背著掛滿小玩偶和飾品的背包，就連教練陳若琳的包都被塞入烏龜玩偶。
8月5日和6日，在法國的全紅嬋接連2天都出現在烏龜盲盒直播間。主播展示起下單觀眾的拆單順序，隨後被收件人的姓名震驚：「這個收件名怎麽叫全紅嬋，沒想到真是全紅嬋！」隨後，該網友點開在線觀眾列表，全紅嬋果然在列。
主播展示的快遞顯示，全紅嬋下單39.9元的樹脂夜光烏龜玩具「十七連拆」，經過「對對碰」、「許願」「寵粉」等玩法，共收獲47隻小烏龜玩具，之後又買了一單龜太爺。不過，全紅嬋沒有抽到隱藏款。網友則笑言：「妹妹的好運都留給今天的比賽了。」
全紅嬋愛烏龜，粉絲也投其所好，經常在她比賽結束後投擲烏龜玩偶，下起一場「娃娃雨」。在結束跳水女子雙人十米台頒獎時，全紅嬋路過觀眾席時，撿起地上的烏龜玩偶，她開心的捂嘴笑了起來。
金羊網報導，6日在，在女子10米跳台跳水決賽現場，全紅嬋的哥哥全進華身穿紅色西裝，帶著國旗和應援物出現在看台，為妹妹加油。全紅嬋去領獎的路上經過看台，意外看到哥哥，驚訝地張大了嘴巴，「你怎麽來的？」「我坐飛機來的」兄妹倆的對話呆萌可愛。
全進華說這是自己第一次出國，他前幾天就來，但雙人比賽搶不到票，這幾天一直在搶，才搶到了單人的票，「這幾天都不敢跟她說我來了」。
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