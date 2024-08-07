浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

沒進國家隊的業餘運動員也能進奧運殿堂比賽嗎？今年巴黎奧運 新增了大眾組馬拉松 ，鼓勵全民參與，一名95後的浙江女生徐藝銘在全球80萬人報名的激烈競爭下成功中籤，當她向公司請假說要參加奧運時，主管還以為是在開玩笑，在得知她的獲得參賽資格後，主管爽快准假，同事們還「護送」她登機出國比賽，鼓勵她「跑出中國人的風采！」

綜合香港01、極目新聞報導，95後女生徐藝銘不僅是一位銀行客戶經理，還是一位資深的業餘馬拉松愛好者。她在從2021年夏天起開始備戰，兩年間積累了10萬積分，相當於跑了5000公里，終於在今年除夕夜收到巴黎奧組委的官方郵件，成功獲得參賽資格。今年巴黎奧運特別設立了大眾組馬拉松賽事，吸引了全球超過80萬人報名，最終僅4萬餘名跑者成功中籤，而徐藝銘就是其中之一。

當徐藝銘請假說要去巴黎參加奧運時，她的主管還以為是在開玩笑。然而，得知她真的獲得了參賽資格後，整個辦公室都沸騰了。主管不僅爽快准假，還鼓勵她「跑出中國人的風采！」

除了徐藝銘，被跑友們稱為「中國跑得最快的快遞小哥」欒玉帥，同樣取得參賽資格。瀟湘晨報報導，欒玉帥為了備戰巴黎奧運，送快遞時在腿上綁沙袋，下班後更夜跑加練。公司知道他要參加巴黎奧運後非常支持，也減少他的工作量，保證他的訓練時間。對於參賽目標，欒玉帥表示，「我覺得健康快樂地跑，不斷超越自己就挺好的。」