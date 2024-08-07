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珠海製子彈獲讚「世界最好」 助中國選手射下奧運金牌

中國新聞組／綜合報導
巴黎奧運射擊10米氣步槍混合團體決賽，中國組合黃雨婷／盛李豪射下金牌所使用的子彈為強源公司生產。（中新社）
巴黎奧運射擊10米氣步槍混合團體決賽，中國組合黃雨婷／盛李豪射下金牌所使用的子彈為強源公司生產。（中新社）

中國選手在巴黎奧運射擊混合團體賽10米氣步槍決賽中奪得金牌，在運動員努力奮戰背後，還有一個重要的幕後功臣，就是珠海強源體育用品公司（簡稱「強源公司」）製造的子彈。中國首塊奧運金牌得主許海峰更稱讚：「目前，這個子彈應該是全世界最好的。」

綜合大公報、香港文匯報報導，在強源公司出現前，全球射擊比賽槍彈均被德國杜拉米特等歐美生產商壟斷，而如今強源公司技術已經是德國難以達到的水平。強源牌「QYS高精度氣槍彈」創始人付強自豪地說：「我國的奧運會首金和多種射擊競技金牌，很多是用我們的子彈，包括杜麗、武柳希、趙若竹、易思玲、楊倩等。」今年巴黎奧運上，黃雨婷、盛李豪等多位射擊項目運動員比賽也選用「QYS高精度氣槍彈」，「強源牌」子彈可謂是冠軍嚴選。

據了解，強源公司生產的子彈型位公差（精度）可以達到萬分之一毫米，可以盡量降低因為子彈本身對射擊結果的影響。除了奧運賽場，「強源牌」子彈在許多國際賽事也「打」出了好成績，比如越南選手黃春榮、美國選手金妮．特拉舍爾、印度選手阿比納夫．賓德拉都曾用「強源牌」拿過金牌。

除了射擊場上的子彈，射箭場上的弓箭也有中國製造的身影。河南省三利達娛樂設備公司董事長洛小平說，「現在我們是全球唯一一個能夠獨立提供奧運級弓箭套裝的企業。」

近年來，三利達公司為職業運動員打造的適用於奧運參賽的競技反曲弓廣受好評。以弓把為例，國際一線產品弓把中心線的偏離度是15個絲，而三利達公司要求生產的弓把偏離度不超過5個絲。洛小平表示，「同等國際賽程距離70米的情況下，同等拉力，我們的彈著點比他們提高10公分。通俗點說，我們的箭飛得更直。」在誤差值上，三利達公司要求奧運級別的產品的誤差要控制在0.01毫米，這相當於一根頭髮直徑的十分之一。

洛小平表示，「核心用戶是奧運選手，你把他搞定了，所有用戶都能搞定。」當前，參加奧運的運動員有不少使用的是來自不同國家的不同品牌生產的配件組裝而成的設備，涉及的品牌達十餘種，洛小平說，「14個品牌才能供應一個奧運選手，但是我們一家就能供出來。」

配套供應的優勢，讓這家位於河南中部的企業在海外國家隊的弓箭需求市場上有了一席之地。洛小平說，「以前是人家主動找我們購買，我們才發現原來我們的弓箭是給人家國家隊使用的。」現在他有了充足的底氣和自信，決定主動推進，打算邁向更廣闊的舞台。

珠海強源公司的子彈產品。(取材自澎湃新聞)
珠海強源公司的子彈產品。(取材自澎湃新聞)

巴黎奧運 河南 德國

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