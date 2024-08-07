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北京中軸線新玩法 乘公車、地鐵領略古都文化

中國新聞組／北京7日電
5路公車穿越北京老城。(本報北京傳真）
5路公車穿越北京老城。(本報北京傳真）

北京中軸線申遺成功。為方便市民遊客打卡，北京市交通委推薦兩種綠色出行方式—乘坐地鐵8號線、5路公車，暢遊中軸線。

北京地鐵8號線呈南北走向，共34座運營車站，把天橋、前門、王府井、南鑼鼓巷、鼓樓等老北京特色文化地標連成一線。不僅在地圖上與北京中軸線比較吻合，在車站設計上也充滿中軸線元素。

永定門外站的《中軸勝境》，用超高清、高刷新率LED矩陣螢幕，即時更新藻井藝術內容；前門站的《中軸錦繡》，以正陽門為座標，北望京城宏偉圖景，通過再現北京古城建築群昔日面貌，呈現城市規畫與建設史上的偉大文化遺產；金魚胡同站的《連年有魚》壁畫，巧用馬賽克拼貼鑲嵌工藝，描繪了錦鯉魚群在池水中嬉戲的圖景……北京地鐵還在8號線打造了一列「中軸線專列」，在外觀、內飾設計中融入遺產構成要素，每節車廂車門上都張貼中軸線文化展示圖片，座椅上增加中軸線建築剪影貼紙，扶手拉環上也是中軸線手繪風景。

北京5路公車今年已是89歲「高齡」，穿越大半個北京老城，線路恰好接近北京中軸線。5路公交開通於1935年，最初由東華門開往香山。2004年，線路走向定為德勝門至菜戶營，2013年北端延伸至北土城公交場站。它穿越豐台、西城、東城、朝陽四區，是北京市區最長公交線路之一。

5路公交因其線路接近北京中軸線，途經大觀園、前門大柵欄、天安門廣場、景山、北海、鼓樓、德勝門等著名景點，被形象地稱為「龍脊線路」，帶乘客領略古都文化。位於地安門外大街中部的萬寧橋，是北京中軸線上最古老的橋梁，也是5路公車每天經過的地方。「萬寧橋700多歲了，為降低對它的影響，我們從大車換小車，為保護中軸線貢獻自己的力量。」從業近16年的5路公車駕駛員張濤介紹。

地鐵 天安門

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