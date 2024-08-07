巴奧／陳夢對孫穎莎引發球迷大戰 北京要整治體育界飯圈文化

巴黎奧運桌球女單決賽3日上演「中國內戰」，由陳夢對上孫穎莎，雙方支持者從賽事現場吵到網路不可開交。(新華社)

北京公安昨(6)天晚間在官方微博 發布通報，指出警方抓獲一名29歲女嫌疑人，因其在巴黎奧運 桌球女單決賽後在網路上發表詆毀運動員與教練的言論，造成惡劣社會影響，已經依法將她刑事拘留。

巴黎奧運桌球女單決賽3日上演「中國內戰」，由挑戰衛冕的陳夢對上世界排名第一的孫穎莎，結果陳夢以4比2奪得金牌。

不過，這一場賽事，不論場內場外中國的球迷基本上一面倒地支持孫穎莎，形成奇特現象。場內，賽事進行當中，支持孫穎莎的球迷拿起應援的牌子，高分貝搖旗吶喊的助陣，震耳欲聾的尖叫聲，讓兩名選手不得不幾次暫緩發球。

而當陳夢發球或得分，孫穎莎的支持者還會發出噓聲、大聲喝倒采。賽後，儘管兩名選手在賽後相擁，互讚對方的表現，但孫穎莎的球迷仍在網路上激烈辱罵贏球的陳夢。

中國官方決定出手整治「飯圈文化」。根據昨天晚間北京市公安局大興分局官方微博的通報，指出近日「接群眾舉報」，在巴黎奧運桌球女單決賽後，有網民在微博平台發表詆毀運動員和教練員的訊息。

這則通報表示，警方迅速開展調查，將犯罪嫌疑人29歲賀姓女子抓獲。經查，該人惡意編造訊息、公然詆毀他人，造成惡劣社會影響。目前，大興公安分局已依法將賀姓女子刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

中國體育界近年出現「飯圈化」現象，是一種狂熱支持者的情感表現，在流量明星的支持者當中更為常見。

中國官方認為，「飯圈」亂象蔓延，今年5月，中國國家體育總局表示，要堅決抵制畸形的「飯圈文化」，呼籲球迷應該學習觀賽禮儀。