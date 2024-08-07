我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

不是麥當勞 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

諾貝爾物理學獎得主李政道將與妻合葬故鄉蘇州 11月入土

中國新聞組／北京7日電
華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世，享耆壽98歲。（取材自百度百科）
華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世，享耆壽98歲。（取材自百度百科）

享譽全球的科學家、諾貝爾物理學獎獲得者、美籍華裔物理學家李政道，4日凌晨2時33分，在美國舊金山家中去世，享耆壽97歲。多名李政道的友人6日證實，李生前遺願是安葬在家鄉蘇州。李政道料與夫人秦惠䇹（1996年11月去世）合葬於蘇州吳中區東山鎮華僑公墓。

廣州日報記者聯擊了李政道先生的兒子、香港科技大學人文及社會科學學部講座教授李中清。李中清表示，一周前，自己還在舊金山和父親見了面。父親的身體狀況總體來說很不錯。他一直生活規律，說話聲音洪亮，不過，畢竟是90多歲的人了，抵抗力下降，坐飛機、汽車不能超過兩小時，所以很多活動都沒法參加。

李中清說，他返港前與父親告別時，父親的思路仍還清晰，還可以下地走路。不過，根據醫院的診斷，父親的病情已經沒有繼續深度治療的必要了，所以，老人家選擇回家治療。「實際上就是回到家中，接受安寧療護治療。父親很早就告訴我們，他一定要在家中離世。」

李中清表示，母親安葬在蘇州，所以父親的遺願是與母親合葬於蘇州。今年11月，他將和家人帶著父親的骨灰回到蘇州，舉行安葬儀式。父親生前還表示，希望子女們繼續為推動中國科技事業的發展作出貢獻。

李中清還說：「父親早就說好了，不留一分錢財產給我們。我們也同意了。我們得到的物質上的東西可能會少一點，但精神世界卻很豐富。」

據澎湃新聞報導，從李政道先生代表、中國高等科學技術中心學術委員會副主任、研究員王垂林等多位李政道教授友人方面了解到，李政道生前遺願是安葬於家鄉蘇州。

報導說，蘇州市民政部門確認，李政道、秦惠䇹夫婦的墓地此前已選定在東山鎮華僑公墓萬隆墓區，秦惠䇹已葬於此處多年。

李政道 舊金山 諾貝爾

上一則

珠海製子彈獲讚「世界最好」 助中國選手射下奧運金牌

下一則

唐山打人案 被處分警拍短片喊「背黑鍋」 網不挺 官也否認

延伸閱讀

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數
告別發跡地 馬斯克傳將關閉 X 舊金山辦公室

告別發跡地 馬斯克傳將關閉 X 舊金山辦公室
美籍華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世 享耆壽98歲

美籍華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世 享耆壽98歲
舊金山承包商協會、清潔工工會簽新合同 避免大罷工

舊金山承包商協會、清潔工工會簽新合同 避免大罷工

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣