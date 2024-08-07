諾貝爾物理學獎得主李政道將與妻合葬故鄉蘇州 11月入土

華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世，享耆壽98歲。（取材自百度百科）

享譽全球的科學家、諾貝爾 物理學獎獲得者、美籍華裔物理學家李政道 ，4日凌晨2時33分，在美國舊金山 家中去世，享耆壽97歲。多名李政道的友人6日證實，李生前遺願是安葬在家鄉蘇州。李政道料與夫人秦惠䇹（1996年11月去世）合葬於蘇州吳中區東山鎮華僑公墓。

廣州日報記者聯擊了李政道先生的兒子、香港科技大學人文及社會科學學部講座教授李中清。李中清表示，一周前，自己還在舊金山和父親見了面。父親的身體狀況總體來說很不錯。他一直生活規律，說話聲音洪亮，不過，畢竟是90多歲的人了，抵抗力下降，坐飛機、汽車不能超過兩小時，所以很多活動都沒法參加。

李中清說，他返港前與父親告別時，父親的思路仍還清晰，還可以下地走路。不過，根據醫院的診斷，父親的病情已經沒有繼續深度治療的必要了，所以，老人家選擇回家治療。「實際上就是回到家中，接受安寧療護治療。父親很早就告訴我們，他一定要在家中離世。」

李中清表示，母親安葬在蘇州，所以父親的遺願是與母親合葬於蘇州。今年11月，他將和家人帶著父親的骨灰回到蘇州，舉行安葬儀式。父親生前還表示，希望子女們繼續為推動中國科技事業的發展作出貢獻。

李中清還說：「父親早就說好了，不留一分錢財產給我們。我們也同意了。我們得到的物質上的東西可能會少一點，但精神世界卻很豐富。」

據澎湃新聞報導，從李政道先生代表、中國高等科學技術中心學術委員會副主任、研究員王垂林等多位李政道教授友人方面了解到，李政道生前遺願是安葬於家鄉蘇州。

報導說，蘇州市民政部門確認，李政道、秦惠䇹夫婦的墓地此前已選定在東山鎮華僑公墓萬隆墓區，秦惠䇹已葬於此處多年。