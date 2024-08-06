觸及言論紅線遭禁言？胡錫進微博連續10天未更新

環球時報前總編輯胡錫進。（取材自胡錫進微博）

中國官媒環球時報前主編胡錫進的微博，自7月27日以來至今十天未發表新文章。目前多方訊息均指稱，胡錫進的噤聲與被中共 黨國輿論棒槌敲打有關，反映當前中國言論環境的「肅殺」。

彭博社援引知情人士稱，胡錫進被禁言起因是對中共三中全會闡述中國經濟成分的解讀。該人士補充說，對胡的封禁令是一個信號，表明當局希望限制公眾對這一問題的討論。

報導稱，澳洲 國立大學台灣研究項目的政治學家宋文笛分析，封殺一位在官媒工作了30年，且仍是中國「宣傳內線」的人士，傳達了一個嚴峻的訊息：「連胡錫進都能觸犯紅線，這說明在當今中國，任何參與公共政治討論的人都很難知道紅線在哪裡。」

政治評論員鄧聿文在德國 之聲撰寫評論指出，胡錫進作為善於跟風輿情的黨國辯護士，如果對當局的政策、思想、主張等不恰當地作某種引申解讀，讓輿論產生某種誤會，偏離了當局的宣傳紀律，也是不能免於受罰的。這也是側面反映當下中國言論市場的「肅殺」。

至於胡錫進犯了什麼大錯？鄧聿文認為，胡錫進太想表現自己有獨立見解。為達宣傳效果，對一般的熱點和時事話題，當局也許容忍他有一定空間去發揮，但對像三中全會《決定》這樣的重要文件，就必須原原本本、老老實實按文本的含義去解讀。「胡作為一個黨國培養多年的『老兵』，顯然在這點上犯了錯，他可能自以為有某種特權。」

鄧聿文進一步指出，在輿論場上，胡錫進顯得尷尬，當他試著由「黨性」回歸「人性」和常識發言，左派不認同他，而右派早就把他定位於黨國利益的維護者和吹鼓手，落得兩邊都得罪，都不討好的狀況。而在北京當局看來，當胡兩邊都想討巧，就不是一個純粹的黨國利益的傳聲筒，反有某種「兩面派」的色彩。

港媒星島日報此前詢問胡錫進帳戶被封時，胡錫進沒有否認，僅稱，「我個人不想說什麼，您看網上的東西就行了，請理解。」