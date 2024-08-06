我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

觸及言論紅線遭禁言？胡錫進微博連續10天未更新

記者黃雅慧／即時報導
環球時報前總編輯胡錫進。（取材自胡錫進微博）
環球時報前總編輯胡錫進。（取材自胡錫進微博）

中國官媒環球時報前主編胡錫進的微博，自7月27日以來至今十天未發表新文章。目前多方訊息均指稱，胡錫進的噤聲與被中共黨國輿論棒槌敲打有關，反映當前中國言論環境的「肅殺」。

彭博社援引知情人士稱，胡錫進被禁言起因是對中共三中全會闡述中國經濟成分的解讀。該人士補充說，對胡的封禁令是一個信號，表明當局希望限制公眾對這一問題的討論。

報導稱，澳洲國立大學台灣研究項目的政治學家宋文笛分析，封殺一位在官媒工作了30年，且仍是中國「宣傳內線」的人士，傳達了一個嚴峻的訊息：「連胡錫進都能觸犯紅線，這說明在當今中國，任何參與公共政治討論的人都很難知道紅線在哪裡。」

政治評論員鄧聿文在德國之聲撰寫評論指出，胡錫進作為善於跟風輿情的黨國辯護士，如果對當局的政策、思想、主張等不恰當地作某種引申解讀，讓輿論產生某種誤會，偏離了當局的宣傳紀律，也是不能免於受罰的。這也是側面反映當下中國言論市場的「肅殺」。

至於胡錫進犯了什麼大錯？鄧聿文認為，胡錫進太想表現自己有獨立見解。為達宣傳效果，對一般的熱點和時事話題，當局也許容忍他有一定空間去發揮，但對像三中全會《決定》這樣的重要文件，就必須原原本本、老老實實按文本的含義去解讀。「胡作為一個黨國培養多年的『老兵』，顯然在這點上犯了錯，他可能自以為有某種特權。」

鄧聿文進一步指出，在輿論場上，胡錫進顯得尷尬，當他試著由「黨性」回歸「人性」和常識發言，左派不認同他，而右派早就把他定位於黨國利益的維護者和吹鼓手，落得兩邊都得罪，都不討好的狀況。而在北京當局看來，當胡兩邊都想討巧，就不是一個純粹的黨國利益的傳聲筒，反有某種「兩面派」的色彩。

港媒星島日報此前詢問胡錫進帳戶被封時，胡錫進沒有否認，僅稱，「我個人不想說什麼，您看網上的東西就行了，請理解。」

中共 澳洲 德國

上一則

趙立堅妻自曝患乳癌 又曬恩愛照「你是最優秀黨員」

延伸閱讀

鄧聿文：胡錫進被禁言 反映中共輿論管控極度僵化

鄧聿文：胡錫進被禁言 反映中共輿論管控極度僵化
中國官媒重申經濟公有制 胡錫進才被禁言又被打臉

中國官媒重申經濟公有制 胡錫進才被禁言又被打臉
胡錫進被禁言 傳解讀中共三中全會決定觸雷

胡錫進被禁言 傳解讀中共三中全會決定觸雷
虧損7.9萬 胡錫進：炒股挺上癮 不會老年癡呆

虧損7.9萬 胡錫進：炒股挺上癮 不會老年癡呆

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
德國之音近日引述專業刊物Oekotest（生態試驗）檢測指出，SHEIN的部份產品含有大量有毒化學物質，在抽檢的產品之中，有逾三分之二的SHEIN產品都未能通過測試。（路透）

中國快時尚品牌SHEIN服飾含有害化學物 恐損害生殖器官

2024-08-04 09:26

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀