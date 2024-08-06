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巴奧游泳金牌潘展樂奇妙解壓方式 爺爺：備好8隻等他

記者賴錦宏／綜合報導
潘展樂的爺爺在家中看到潘展樂奪金一刻。(取材自溫州網)
潘展樂的爺爺在家中看到潘展樂奪金一刻。(取材自溫州網)

巴黎奧運上贏得男子100米自由泳金牌的中國選手潘展樂，平時會如何舒緩壓力？他的爺爺透露，已準備了八隻羊陪冠軍解壓，「他（潘展樂）其實特別喜歡農村生活，放羊也是他給自己釋放壓力的一種方法。」

潘展樂的爺爺為了他準備八隻羊。(取材自溫州網)
潘展樂的爺爺為了他準備八隻羊。(取材自溫州網)

據中華網報導，潘展樂是浙江溫州人，他的爺爺家住永嘉縣橋下鎮葉山頭村。想起潘展樂的奪冠瞬間，潘爺爺熱淚盈眶地說，「樂樂太不容易了，他得了冠軍，我們一家人都為他高興」，「看到樂樂拿第一名的瞬間，所有人都跳起來了，連照片都忘記拍了。」

潘爺爺還說，自從巴黎奧運會臨近，自己一直不敢打擾潘展樂，「他拿了冠軍，我都沒給他發微信，生怕影響到他後面的比賽。」

潘爺爺說，自己和孫子一直有個約定，每次比賽後回溫州一定要到爺爺家來。「他其實特別喜歡農村生活，我從來沒見到他玩手機，一到村裡來就喜歡放牛放羊逗狗。」潘爺爺家裡養了八隻羊，去年亞運會結束後回家，潘展樂第一時間就和爺爺一起出門放了半天羊。「樂樂平時訓練忙，放羊也是他給自己釋放壓力的一種方法。」潘爺爺說，「小羊都等著和樂樂出去玩呢，就等他回來了。」

回憶起潘展樂的童年時期，潘爺爺說，「樂樂從小時候就很乖，從小到大就沒怎麼操過心！」

潘展樂在巴黎奧運男子100米自由泳游出46.40秒奪金，並打破世界紀錄，是中國國家隊歷來首枚男子100米自由泳項目金牌。

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