我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗議布碌崙86街建遊民所 被捕7華人免遭立案

兒童退稅額外補助金 紐約州府已寄出支票

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

中國新聞組／北京6日電
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

中國健兒閃耀巴黎奧運賽場的同時，眾多「奧運同款」也跟著火了起來。射擊冠軍黃雨婷的同款髮夾、跳水天才少女全紅嬋的拖鞋與掛件等，讓相關商品的搜索量和銷量一路走高。「沾沾冠軍的喜氣」，網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」、「啥也別說了，上鏈接吧」。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，廣東運動員全紅嬋和搭檔陳芋汐近日在巴黎奧運上再現水花消失術，為中國隊奪得了跳水女子雙人10米台金牌。賽後，全紅嬋腳上那雙「醜魚拖鞋」衝上熱搜。檢索發現，「全紅嬋同款拖鞋」在淘寶熱搜的熱度有686.8萬，相關商品198件，一周內相關話題熱度上升113%。

全紅嬋的醜魚拖鞋。(取材自南方日報)
全紅嬋的醜魚拖鞋。(取材自南方日報)

值得注意的是，全紅嬋在2023年杭州亞運會上佩戴的小烏龜掛件又成為了焦點。

打開網購平台搜索「全紅嬋同款」，立刻彈出了幾十個小烏龜掛件和拖鞋的鏈接，小烏龜掛件的價格在20元至70元不等(人民幣，下同，約2.8至9.8美元)，一家毛絨玩具廠的商家表示，大部分買家都是衝著全紅嬋來的，「下單的年輕人較多，每天都有一萬左右的瀏覽量，大家都對這款掛件很感興趣」。

而全紅嬋的同款拖鞋價格在9.9元至50元不等，一商家表示，在全紅嬋穿此款拖鞋之前每天的銷量只有幾雙，現在下單量猛增，「每天能賣幾百雙」。

黃雨婷的髮夾意外獲得關注。(新華社)
黃雨婷的髮夾意外獲得關注。(新華社)

報導指出，在巴黎奧運上，中國組合黃雨婷、盛李豪奪得了射擊混合團體10米氣步槍金牌，這也是本屆奧運會產生的首枚金牌。網友將注意力集中到了黃雨婷比賽時佩戴的白色小狗髮夾，紛紛在網上「求同款」。

網友搶購黃雨婷同款髮夾。(取材自微博)
網友搶購黃雨婷同款髮夾。(取材自微博)

在電商平台上檢索發現，「黃雨婷同款髮夾」相關商品有300餘件，一周內相關話題熱度上升120%。部分商品顯示著全網熱銷9萬+、24小時內1000+人已買、已搶3.8萬+件的字樣。一家店鋪的客服人員表示，這幾天買的人很多，庫存已經沒多少了。

在義烏市場，英敏飾品的老闆萬成英平均幾分鐘就要刷一次新聞，一出現爆點馬上跟進。當黃雨婷奪冠的照片傳遍全網時，客戶的詢單就紛至沓來。萬成英估算了下，27日奪冠到29日下午，手上的訂單已經接近60萬個，並且持續在增加。

全紅嬋 巴黎奧運 杭州亞運

上一則

煞車失靈？特斯拉「車頂維權」終審 西安女判賠7萬 河南女、封男也敗訴

延伸閱讀

巴奧／法國衝浪鑲金「空中飄浮照」男主角奪銅

巴奧／法國衝浪鑲金「空中飄浮照」男主角奪銅
巴奧／首次征奧就拿3金1銅 體操小巨人打破日本50年紀錄

巴奧／首次征奧就拿3金1銅 體操小巨人打破日本50年紀錄
愛黛兒太狂 8萬人演唱會唱到一半 大銀幕轉播看奧運

愛黛兒太狂 8萬人演唱會唱到一半 大銀幕轉播看奧運
中國房企以往「送房獎勵」奧運冠軍 今年卻靜悄悄

中國房企以往「送房獎勵」奧運冠軍 今年卻靜悄悄

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
德國之音近日引述專業刊物Oekotest（生態試驗）檢測指出，SHEIN的部份產品含有大量有毒化學物質，在抽檢的產品之中，有逾三分之二的SHEIN產品都未能通過測試。（路透）

中國快時尚品牌SHEIN服飾含有害化學物 恐損害生殖器官

2024-08-04 09:26

超人氣

更多 >
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧／陳夢翡翠鍊被酸炫富 父為女定製：寓意巴黎圓滿

巴奧／陳夢翡翠鍊被酸炫富 父為女定製：寓意巴黎圓滿
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌