巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

中國健兒閃耀巴黎奧運 賽場的同時，眾多「奧運同款」也跟著火了起來。射擊冠軍黃雨婷的同款髮夾、跳水天才少女全紅嬋 的拖鞋與掛件等，讓相關商品的搜索量和銷量一路走高。「沾沾冠軍的喜氣」，網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」、「啥也別說了，上鏈接吧」。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，廣東運動員全紅嬋和搭檔陳芋汐近日在巴黎奧運上再現水花消失術，為中國隊奪得了跳水女子雙人10米台金牌。賽後，全紅嬋腳上那雙「醜魚拖鞋」衝上熱搜。檢索發現，「全紅嬋同款拖鞋」在淘寶熱搜的熱度有686.8萬，相關商品198件，一周內相關話題熱度上升113%。

全紅嬋的醜魚拖鞋。(取材自南方日報)

值得注意的是，全紅嬋在2023年杭州亞運 會上佩戴的小烏龜掛件又成為了焦點。

打開網購平台搜索「全紅嬋同款」，立刻彈出了幾十個小烏龜掛件和拖鞋的鏈接，小烏龜掛件的價格在20元至70元不等(人民幣，下同，約2.8至9.8美元)，一家毛絨玩具廠的商家表示，大部分買家都是衝著全紅嬋來的，「下單的年輕人較多，每天都有一萬左右的瀏覽量，大家都對這款掛件很感興趣」。

而全紅嬋的同款拖鞋價格在9.9元至50元不等，一商家表示，在全紅嬋穿此款拖鞋之前每天的銷量只有幾雙，現在下單量猛增，「每天能賣幾百雙」。

黃雨婷的髮夾意外獲得關注。(新華社)

報導指出，在巴黎奧運上，中國組合黃雨婷、盛李豪奪得了射擊混合團體10米氣步槍金牌，這也是本屆奧運會產生的首枚金牌。網友將注意力集中到了黃雨婷比賽時佩戴的白色小狗髮夾，紛紛在網上「求同款」。

網友搶購黃雨婷同款髮夾。(取材自微博)

在電商平台上檢索發現，「黃雨婷同款髮夾」相關商品有300餘件，一周內相關話題熱度上升120%。部分商品顯示著全網熱銷9萬+、24小時內1000+人已買、已搶3.8萬+件的字樣。一家店鋪的客服人員表示，這幾天買的人很多，庫存已經沒多少了。

在義烏市場，英敏飾品的老闆萬成英平均幾分鐘就要刷一次新聞，一出現爆點馬上跟進。當黃雨婷奪冠的照片傳遍全網時，客戶的詢單就紛至沓來。萬成英估算了下，27日奪冠到29日下午，手上的訂單已經接近60萬個，並且持續在增加。