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雷軍也開始帶貨 抖音帳號賣小米手環 半天售出1078件

記者謝守真／綜合報導
雷軍近日傳出進軍「帶貨」，開通抖音櫥窗上架一款小米手環，消費者可直接下單。(取材自微博)
雷軍近日傳出進軍「帶貨」，開通抖音櫥窗上架一款小米手環，消費者可直接下單。(取材自微博)

在多位中國企業家已陸續入局帶貨的同時，科技大廠小米創辦人雷軍也傳出跟進。消息指，雷軍近日開通個人抖音櫥窗功能，並悄悄上架一款小米手環開啟「帶貨」。然而，小米官方尚未針對雷軍開啟「帶貨」回應。

澎湃新聞報導，雷軍個人抖音櫥窗5日上線一款「小米手環9系列智慧手環」，標價為249元(人民幣，下同，約35美元)，消費者可以透過抖音直接下單。數據顯示，截至當日下午，該款手環售出1078件。值得注意的是，點擊櫥窗頁面會直接跳轉到小米抖音官方旗艦店，「雷軍這番舉動，無疑是為小米自家產品引流」。

IT之家提到，雷軍在2024年回應網友讓自己接一些商單「補貼家用」稱，其實自己也想接商單，但是目前為止並沒有商單找上門。至今自己介紹的所有產品均不是商單，而是自己認可的產品。

事實上，雷軍過往在影片中就經常推薦各種產品。此前，雷軍曾在首場直播中回應網友對其服裝評價說道，「我穿的就是工程師平時穿的：凡客的T恤、凡客的牛仔褲、凡客的帆布鞋。」也因為這句話進而意外捧紅服飾品牌凡客，直播結束後，多款凡客標註「雷軍同款」產品賣到斷貨。

除雷軍外，中國企業家近來「卷」進直播間求流量已成為產業趨勢，又以汽車產業最為激烈，包括蔚來創辦人李斌、小鵬創辦人何小鵬、哪吒汽車CEO張勇、長城汽車董事長魏建軍等，多位車圈高層皆已開啟直播。

其中，早已入局直播的科技公司360創辦人周鴻禕曾表示，知名主播董宇輝能帶這麼多貨，證明網紅的流量透過結合一定商業模式，可以轉化成收入。「帶貨」是一種新商業模式，他和很多企業家談自己的觀點是，這世界、遊戲規則、流量來源都變了，還有用戶平常待的地方也變了。

周鴻禕坦言，「不要老想著直播帶貨那麼狹隘，要掌握短視頻時代的對話規律，每個企業都要為自己的產品代言。」

網路分析師丁道師認為，透過直播等形式的互動，企業家不僅能夠展現自己的產品和理念，還能直接影響大眾的認知，進而塑造品牌形象。「最終起到的效果，就是周鴻禕說的『省了上億廣告費』。相比傳統的公關和廣告投放，簡直不要太省錢」。

科技大廠小米創辦人雷軍，近日傳出進軍「帶貨」。(取材自澎湃新聞)
科技大廠小米創辦人雷軍，近日傳出進軍「帶貨」。(取材自澎湃新聞)

小米 抖音 CEO

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