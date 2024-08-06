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2024世界500強 拚多多首上榜 華為排名升至103位

記者黃雅慧／即時報導
2024年《財富》世界500強，有10家中國汽車及汽車部件企業進榜。（新華社）
2024年《財富》世界500強，有10家中國汽車及汽車部件企業進榜。（新華社）

最新的《財富》世界500強排行榜5日揭曉，進榜的中國（包括香港）公司數量為128家，較去年減少七家。不過當中有10家中國汽車及汽車部件企業，其中奇瑞首次上榜，比亞迪的排名則比前一年提升69位。

作為對比，美國今年共計139家公司上榜，比上一年增加三家，大公司數量位居各國之首。這是自2018年以後，中國上榜的公司數量首次少於美國。

從前五排名來看，沃爾瑪連續第11年成為全球最大公司，亞馬遜重回第二，中國的國家電網公司繼續位列第三。排在第四和第五位的分別是沙國石油公司和中國石化。

網路公司方面，中國五家網路巨頭中，阿里巴巴排名下滑兩位，京東、騰訊和美團的排位均有提升，同時拼多多首次上榜。受益於中國網路業回暖，美團成為榜單中排名提升最多的中國公司，排名躍升83名，位居第384位。排在第47位的京東集團則是首次進入前50名。

值得注意的是，華為位列榜單103位，去年排名111位，排名有所上升。從此前公布的數據來看，華為在2023年全球銷售收入達人民幣7,042億元，淨利潤870億元。其中，終端業務成為現階段華為利潤增長的重要支撐點。

小米排名從去年的360名跌至今年的397名。小米已正式跨界殺入新能源汽車領域。《財富》稱汽車業務收入也將對該公司未來在該榜單上的排位產生影響。

果鏈一哥立訊精密自去年首次登上世界500強的排行榜後今年再次登榜，不過排名從去年的479位下降至今年的488位。

從這份榜單也能看出中國汽車產業正在強勢崛起。比亞迪的營收從前一年的630億美元增至851億美元，寧德時代繼去年首次上榜後，今年營收從488億美元增加到566億美元，吉利公司的營收也從604億美元增加到704億美元。

《財富》特約作者王志樂指出，這幾家企業帶動中國汽車，尤其是電動汽車走向世界市場。華為、比亞迪和寧德時代等中國公司，更已是頗具競爭力的世界一流企業。

華為 比亞迪 小米

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