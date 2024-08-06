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趙立堅妻自曝患乳癌 又曬恩愛照「你是最優秀黨員」

記者賴錦宏／綜合報導
被稱為「戰狼」的大陸外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）
被稱為「戰狼」的大陸外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

「生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。你是最好的丈夫，也是最優秀的黨員。」被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，於2023年初調任邊界與海洋事務司副司長，其行事高調的妻子湯天如也一度轉趨低調。不過，湯天如今年8月4日又在微博秀恩愛，發出多張和丈夫的合影。

自稱是民營企業家湯天如在自己微博帳號「大聰和臭丫頭」發文自曝患乳癌，她並發出一組照片，依偎在趙立堅懷裡，。照片疑似是在病房拍攝，用了高度美顏濾鏡，讓趙立堅顯得唇紅齒白，猶如小鮮肉。

這組照片引發中國網友熱議。據港媒報導，有微博網友表示，「美顔開的太厲害了，黨員要實事求是」。還有網友說，「又放出來了？你可消停點吧」、「把發言人拍得這麼嫩，不合理」、「大姐，你別給你老公丟臉了」。

有「戰狼發言人」、「網紅發言人」之稱的趙立堅，去年初突然被調離外交部新聞司，一度引發外界猜測北京當局或將調整外交風格。

趙立堅的妻子湯天如過去就曾多次在微博上秀恩愛並積極論政，包括心疼丈夫工作辛苦，卻沒有加班工資與獎金，並稱趙立堅護國家戰鬥輿論第一線，卻換來「國內外造謠聲罵聲一片」等等。北京疫情放開後，她還曾發文，疑似稱趙立堅「染疫」，還抱怨買不到退燒藥。

湯天如的高調行徑被部分網友批評，有的甚至稱，這是導致趙立堅被調職的因素之一。

趙立堅調任消息傳出後，湯天如則在微博發文寫道：「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚。」其中「榮辱不驚」被認為是在為丈夫抱不平，引起網友熱議。

趙立堅 微博 疫情

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