我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

不同於有錢人移民新加坡 中國的中產階級移居馬來西亞

編譯季晶晶／綜合外電
過去三年，住在馬來西亞的中國公民人數幾乎增加了一倍。(美聯社)
過去三年，住在馬來西亞的中國公民人數幾乎增加了一倍。(美聯社)

金融時報報導，過去三年，因為學生和投資人激增，住在馬來西亞的中國公民人數幾乎增加了一倍。

馬來西亞大學中國研究所所長Ngeow Chow Bing說，保守估計有15萬人，甚至可能高達20萬人，遠高於2022年的大約8.2萬人。

不同於中國的有錢人透過投資移民湧向新加坡、馬爾他、葡萄牙和希臘等國，新遷入馬來西亞的中國人多半來自中產階級家庭，或者迴避西方國家反華情緒的學生，他們認為馬來西亞較實惠、大學入學競爭沒那麼激烈，而且不像在美國或澳洲「每天被挑出來妖魔化」。中國人已經成為馬來西亞外國學生和長期居民裡最大的族群。

官方數據顯示，去年有44,043名中國學生進入馬來西亞高等教育機構，比起2021年增加35%。馬來西亞有250多所國際學校，預料學生帶來的資金流將繼續。而持有長期居留簽證的中國移民已超過56,000人。

泰國先前也出現華裔移民均迅速增加的現象，根據金融時報訪問曼谷法政大學人員，估計2022年新移民有11萬到13萬人來自中國。兩者遇到的「同化」問題，程度不同，主要是大馬僅有3,400萬人口，不到泰國7,200萬的一半，而且大馬對種族分歧問題較敏感，多數族裔穆斯林馬來人抵制華裔居民的影響力增加。

移民 投資 華裔

上一則

閃婚千金小姐… 香港麻雀館傳奇人物「雞叔」105歲去世

下一則

江旻憓論文引熱議 葉劉：適合進港法律界 民建聯搶人才

延伸閱讀

大馬學生在台K歌被殺 凶手判11年

大馬學生在台K歌被殺 凶手判11年
馬來西亞領館辦證件 同鄉會可助登記

馬來西亞領館辦證件 同鄉會可助登記
紐約亞洲影展 台片「五月雪」奪最佳劇情片獎

紐約亞洲影展 台片「五月雪」奪最佳劇情片獎
繼泰國之後 馬來西亞也申請加入金磚國家合作機制

繼泰國之後 馬來西亞也申請加入金磚國家合作機制

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者