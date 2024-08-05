不同於有錢人移民新加坡 中國的中產階級移居馬來西亞

過去三年，住在馬來西亞的中國公民人數幾乎增加了一倍。(美聯社)

金融時報報導，過去三年，因為學生和投資 人激增，住在馬來西亞的中國公民人數幾乎增加了一倍。

馬來西亞大學中國研究所所長Ngeow Chow Bing說，保守估計有15萬人，甚至可能高達20萬人，遠高於2022年的大約8.2萬人。

不同於中國的有錢人透過投資移民 湧向新加坡、馬爾他、葡萄牙和希臘等國，新遷入馬來西亞的中國人多半來自中產階級家庭，或者迴避西方國家反華情緒的學生，他們認為馬來西亞較實惠、大學入學競爭沒那麼激烈，而且不像在美國或澳洲「每天被挑出來妖魔化」。中國人已經成為馬來西亞外國學生和長期居民裡最大的族群。

官方數據顯示，去年有44,043名中國學生進入馬來西亞高等教育機構，比起2021年增加35%。馬來西亞有250多所國際學校，預料學生帶來的資金流將繼續。而持有長期居留簽證的中國移民已超過56,000人。

泰國先前也出現華裔 移民均迅速增加的現象，根據金融時報訪問曼谷法政大學人員，估計2022年新移民有11萬到13萬人來自中國。兩者遇到的「同化」問題，程度不同，主要是大馬僅有3,400萬人口，不到泰國7,200萬的一半，而且大馬對種族分歧問題較敏感，多數族裔穆斯林馬來人抵制華裔居民的影響力增加。