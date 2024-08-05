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辣眼睛？「曬背族」占領上海公園瘋養生 有女生連內衣也脫了

中國新聞組／上海5日電
最近上海公園裡出現許多的「曬背族」，不分男女都裸著背曬太陽，號稱能養生。(取材自新民晚報)
最近上海公園裡出現許多的「曬背族」，不分男女都裸著背曬太陽，號稱能養生。(取材自新民晚報)

「三伏曬背」成了時下最受歡迎的養生方式所帶動的跟風，近來，「曬背族」幾乎占領上海各公園，他們不僅在公園裡撩起上衣，解開內衣甚至裸露身體，氣得往來民眾投訴他們衣著暴露。公園管理單位前往勸阻又遭「曬背族」投訴，因此成了無奈的「三夾板」，有時只能派幾名保全充當「人肉屏風」，將「辣眼」的「曬友」圍起來。

新民晚報報導，中醫裡有在夏季三伏天養生的療法，最近在上海的公園裡，就出現許多「曬背族」。「比桑拿還舒服，既不悶，又排濕氣，效果很好」，一名曬背的女子表示，已經曬了好幾天，她與同伴戴著遮陽帽和墨鏡，脫下鞋襪坐在自備的布上將後背上衣撩起露出背部，有人甚至解開內衣。她們在前方架著傘，說是為了不被攝影機拍到。

小紅書上，有許多人分享到上海公園曬背的照片，多數女子穿著瑜伽服，男子則赤裸上身，還有人徵集「曬友」一起約「公園瑜伽曬背局」、「海豹趴」，擁有大草坪或景色優美的公園則是熱門地點。

最近上海公園裡出現許多的「曬背族」，不分男女都裸著背曬太陽，號稱能養生。(取材自...
最近上海公園裡出現許多的「曬背族」，不分男女都裸著背曬太陽，號稱能養生。(取材自新民晚報)

不過，也有許多人覺得這些曬背族「辣眼睛」。一名公園保全表示，每天早上8時到下午4時左右是曬背高峰，有些女子會直接撩起上衣曬，對於特別不雅觀的，會用執法記錄儀取證後再去勸阻。

上海和平公園園長胡聿丞說，許多帶著孩子來公園的家長，向他們投訴曬背族太暴露「影響小孩身心健康」；但當他們去勸阻曬背族，或是擔心長者因此中暑而上前關心時，又會被對方投訴「騷擾」；「兩邊都來投訴，我們成了三夾板」。

黃浦區綠化管理所公園管理科科長臧軍表示，有的公園管理方只能選擇派幾名保全用人牆的方式，將比較暴露的曬背者圍起來，像是「人肉屏風」。上海公園管理部門也表示，法規並沒有禁止「曬背」，管理方確實無據可依。

曬背真的能養生嗎？有中醫認為，在三伏天曬背可以祛除濕氣和寒氣，但也有醫師指陽亢或陰虛者不適合曬背。

也有網友警告，他曬背之後不但曬傷，甚至中暑了。

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