中國官商流行「摜蛋遊戲」黨媒警告：助長頹廢風氣

摜蛋做為一種四人參與、兩兩配對，以兩組撲克牌為競賽工具的新興棋牌玩法，因兼具智力競技、社交、識仁等功能，近期一路從中國地方，火到金融圈。(取材自東方網)

中國官員和商界這兩年流行玩撲克牌「摜蛋」遊戲，它甚至被稱為是基層幹部的「必修課程」及企業人士「社交利器」。媒體警告，摜蛋沉迷已成為某種值得重視和警惕的社會現象。

摜蛋遊戲由江蘇淮安人創始，在淮安話中「摜」是摔、砸的意思，「摜蛋」是打牌人將手中「蛋」（又稱「炸彈」）砸向桌面的動作。正如經典的橋牌，「摜蛋」由4名玩家分成2組進行。玩家需使用2副撲克牌，必須以更大的牌型壓制對方，最先把手中的牌出光者為勝，之後再計分升級。

「摜蛋」去年以來迅速從發源地江蘇走紅到全中國，從體制內官員流行到投資 圈，據不完全統計，全中國有1.4億人玩此遊戲。甚至在昆山、蘇州、廈門等地，也有以兩岸交流名義舉辦摜蛋比賽。

黨媒北京青年報今天刊文指出，某大學教授不久前在學生畢業典禮上怒批當下摜蛋之風盛行，橫掃大江南北，是社會失去動力、失去企業家精神的表現，是逃避之風、頹廢之風」，盼畢業生不要加入這一日漸膨脹的隊伍。

文章說，一些黨員幹部沉醉在摜蛋中不能自拔；更有一些單位形成了「社交壁壘」，不會摜蛋就融不進圈子；還有企業經營者不思提升競爭力，反而試圖利用摜蛋和官員拉關係。

文章批評摜蛋沉迷成為「躺平文化」的新變種，「奮鬥的激情在遊戲中消頹，拚搏的志氣在娛樂中喪失」，對個人和社會並非好事。

去年8月，路透社報導指出，摜蛋遊戲的熱潮正逐漸席捲中國各地的企業界，部分原因是中國與最大貿易夥伴美國關係日益緊張，導致外資來源受限。一名遊說政府注資半導體、國防相關計畫的楊姓投資銀行家表示：「官員們都愛玩這遊戲，所以我們就陪著一起玩。」