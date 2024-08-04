鄭欽文奧運奪金 帶火中國「網球經濟」球場價格飆漲

鄭欽文在巴黎奧運網球女子單打奪得金牌，帶火中國「網球經濟」。（新華社）

中國選手鄭欽文在巴黎奧運 網球女單奪金，創造中國乃至亞洲網球歷史，帶火中國「網球經濟」，多地網球場價格瞬間飆漲，但網球場仍是「一場難求」。

8月4日，鄭欽文為中國網球隊奪得奧運歷史上首枚單打金牌。8月3日，張之臻與王欣瑜為中國隊拿下了奧運網球混雙的首枚銀牌。網媒《香港 01》指出，接連收穫金銀兩面獎牌，讓中國網球迎來前所未有的熱潮。有北京網球培訓機構在巴黎奧運期間將宣傳廣告改成了鄭欽文的照片，並配文「中國網球過年了！」

《上觀新聞》則報導，網球培訓機構工作人員介紹，「最近巴黎奧運會，確實迎來了一波諮詢小熱潮。」不過在鄭欽文奪冠前，中國的網球愛好者數量已在近幾年間日漸增長。

據國際網球聯合會發布的《2021年全球網球報告》，2021年全球參與網球運動的人口有8,718萬人，中國以1,992萬人成為全球網球參與人數排名第二的國家，僅次於美國，占全球總網球人口的22.9%。同時，中國網球場的數量也為全球第二，達4,9767片。網球教練則以1萬1,350人位居全球第五。

美團數據則顯示，今年7月以來，「網球」搜索量比去年同期增長逾六成，上海、北京、深圳、成都、廣州的消費者搜索網球熱度最高，25到35歲之間的消費者占比超五成；同時，網球體驗課、網球培訓季度課包在平台熱銷，網球運動相關團購訂單量同比增長172%。

隨著網球愛好者的增多，場地需求也水漲船高。有中國網球愛好者感嘆，「夏天了，白天的室內，晚上的室外，網球場又到難訂的時候了。」

以8月2日至8月9日為區間，統計上海的網球場預定情況發現，幾乎所有場地、場次均被預定「售罄」。除了上海網球場預約難外，北京網球場早前已紛紛調整價格。

朝陽公園網球中心今年4月已宣布室外場地黃金時段的價格由每小時最低人民幣120元統一漲至140元，中心場地黃金時段的價格由每小時最低320元統一漲至360元。不過即使漲價，該球場的可預約時間也幾乎全部約滿。

朝陽公園網球中心的工作人員介紹，「現在夏天打網球的人很多，我們場地的熱門時間段是需要搶的，一般提前三天，早上6點時會開放預訂。」

除了北京、上海，廣東、湖北等多地網球場出現漲價的情況。例如湖北仙桃的某網球場，年卡價格已從人民幣1,580元漲至1,880元等。