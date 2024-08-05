杭州41.9℃ 義烏42.8℃ 行人如蒸桑拿 「烤驗」還沒結束

中國遭遇熱浪侵襲，多地出現超過40℃高溫，行人在戶外行走宛如蒸桑拿。（中新社）

中國多省份近日遭遇熱浪 持續侵襲，行人在戶外行走猶如「蒸桑拿」，多地氣溫突破40℃，其中上海市區4日最高氣溫達40.4℃，創今年新高同時躋身歷史前五。中央氣象台繼續發布高溫 橙色預警，合肥、南京、上海、杭州等城市至10日前將持續面對高溫，「熱穹頂」或使江浙滬一帶或出現熱浪等極端天氣。

綜合媒體報導，「浙江天氣」發文稱，副熱帶高壓系統強盛且穩定，猶如看不見的巨型鍋蓋籠罩華東上空，形成一種被稱為「熱穹頂」的現象，從而引發熱浪。浙江義烏等7氣象站3日出現破歷史紀錄高溫（42.8℃），杭州3日氣溫達到41.9℃，湖北更連發62條高溫預警，上海4日更將高溫預警信號升級為紅色。

此次較強高溫區域主要集中在江浙滬和新疆兩大高溫核心區。被網友稱為「包郵區」的江浙滬一片熱辣滾燙，網友表示，「包郵區」正式改名為「包熟區」。其中浙江的高溫之盛，幾乎「統治」全國高溫榜。民眾直呼，「這幾天都太熱了，感覺地面都要燒起來了，除了工作原因我基本不會外出。」

受高溫天氣影響，上海迪士尼園區內多名職員中暑，有路邊攤位的售貨員暈倒在地，有身著卡通角色服裝的演員在巡遊時跌倒，需要其他職員協助。另據「福建衛生報」報導，福建有男子上周因熱射病被送入深切治療部，家屬稱病人已陷入植物人狀態。

面對高溫天氣，大型商場成民眾避暑「勝地」，游泳館、健身房等空調開放的室內體育場所也是熱門選擇。有「華中屋脊」之稱的湖北神農架夏季平均氣溫只有20℃左右，在其他地方正被高溫蒸烤時顯得格外涼爽，成為武漢民眾避暑優選。

另外，杭州當局開放部分防空洞供市民避暑，內設農產品展銷會，還有電視讓市民觀看巴黎奧運直播。江西樟樹當局則出動人工增雨彈緩解高溫乾旱天氣。

國家氣候中心副主任賈小龍表示，預計8月，中國大部分地區氣溫較常年偏高。其中，8月上中旬，中國有兩次明顯的高溫天氣過程，8月下旬，高溫天氣將趨於緩和。預計未來七天，中國南方的大範圍高溫還會持續，合肥、南京、上海、杭州等城市或連遭七天高溫。高溫核心區仍位於江浙滬一帶，部分地區最高氣溫將超過40℃，最低氣溫也有30℃左右。