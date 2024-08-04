「穿比基尼免門票」 浙江瀑布咖啡店挨轟物化女性

浙江一家網紅咖啡店推出「女性穿比基尼免票」活動，招非議。（取材自南方都市報）

有網友稱，浙江湖州市安吉縣一家可打卡瀑布的網紅咖啡 店，推出「女性穿比基尼免門票」活動，引發「物化女性」非議；涉事咖啡店工作人員表示，「此前為迎合部分女顧客，提出穿比基尼優惠而做的標語，現已取消。」

南方都市報報導，安吉縣文化和廣電旅遊體育局相關工作人員表示，涉事瀑布非景點景區，穿比基尼免門票是「網紅店自己起的名頭，不是當地政府的行為」、「這是商家自發的營銷行為，目前這個活動已經停止」。

有網友在社交平台發布消息，浙江「瀑布咖啡店」稱女生穿比基尼免門票，「同伴穿了泳衣，檢票處的男人上下打量說布料太多，用手比畫了一個三角」；該消息立即引來網友質疑，「聽起來很不適」、「怎麽不說男的穿泳褲免門票」、「他想讓女生穿比基尼來幫咖啡店引流」。

報導稱，在某點評平台上，「瀑布咖啡店」主打賣點是瀑布，周圍有竹林等自然景觀，咖啡店在瀑布周圍擺放戶外的桌椅，供遊客一邊欣賞瀑布一邊喝咖啡，商家發布了女生穿比基尼在瀑布前打卡的視頻。

報導指出，「瀑布咖啡店」工作人員稱，該瀑布是天然瀑布，咖啡店收取門票79元/人，免費贈送一杯咖啡或飲料。「『女性穿比基尼免門票』活動是為了迎合部分女顧客的需求，她們穿比基尼過來拍照很好看，希望穿比基尼入場可以有點優惠，我們感覺想法蠻有意思。」

有網友表示，「比基尼不至於要打碼吧」、「是我孤陋寡聞了，咖啡店還要門票嗎」、「我要是老闆，我就要求男性穿三角內褲到店消費可免費喝咖啡200杯」。