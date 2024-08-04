我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧拳擊／林郁婷挺進4強 賽後致意遭對手漠視

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

「穿比基尼免門票」 浙江瀑布咖啡店挨轟物化女性

中國新聞組／北京4日電
浙江一家網紅咖啡店推出「女性穿比基尼免票」活動，招非議。（取材自南方都市報）
浙江一家網紅咖啡店推出「女性穿比基尼免票」活動，招非議。（取材自南方都市報）

有網友稱，浙江湖州市安吉縣一家可打卡瀑布的網紅咖啡店，推出「女性穿比基尼免門票」活動，引發「物化女性」非議；涉事咖啡店工作人員表示，「此前為迎合部分女顧客，提出穿比基尼優惠而做的標語，現已取消。」

南方都市報報導，安吉縣文化和廣電旅遊體育局相關工作人員表示，涉事瀑布非景點景區，穿比基尼免門票是「網紅店自己起的名頭，不是當地政府的行為」、「這是商家自發的營銷行為，目前這個活動已經停止」。

有網友在社交平台發布消息，浙江「瀑布咖啡店」稱女生穿比基尼免門票，「同伴穿了泳衣，檢票處的男人上下打量說布料太多，用手比畫了一個三角」；該消息立即引來網友質疑，「聽起來很不適」、「怎麽不說男的穿泳褲免門票」、「他想讓女生穿比基尼來幫咖啡店引流」。

報導稱，在某點評平台上，「瀑布咖啡店」主打賣點是瀑布，周圍有竹林等自然景觀，咖啡店在瀑布周圍擺放戶外的桌椅，供遊客一邊欣賞瀑布一邊喝咖啡，商家發布了女生穿比基尼在瀑布前打卡的視頻。

 報導指出，「瀑布咖啡店」工作人員稱，該瀑布是天然瀑布，咖啡店收取門票79元/人，免費贈送一杯咖啡或飲料。「『女性穿比基尼免門票』活動是為了迎合部分女顧客的需求，她們穿比基尼過來拍照很好看，希望穿比基尼入場可以有點優惠，我們感覺想法蠻有意思。」

有網友表示，「比基尼不至於要打碼吧」、「是我孤陋寡聞了，咖啡店還要門票嗎」、「我要是老闆，我就要求男性穿三角內褲到店消費可免費喝咖啡200杯」。

咖啡

上一則

中國快時尚品牌SHEIN服飾含有害化學物 恐損害生殖器官

延伸閱讀

地表溫度超70℃ 浙江熱到「燙腳」、杭州景區溪水快乾了

地表溫度超70℃ 浙江熱到「燙腳」、杭州景區溪水快乾了
洛縣聖費南度2天10店被盜 賊留道歉紙條保證「不再來」

洛縣聖費南度2天10店被盜 賊留道歉紙條保證「不再來」
地表溫度超70℃浙江熱到「燙腳」 上海40℃ 迪士尼巡遊人員中暑

地表溫度超70℃浙江熱到「燙腳」 上海40℃ 迪士尼巡遊人員中暑
王楚欽「球拍門」逆轉？自家記者踩壞不是「外國人的陰謀」

王楚欽「球拍門」逆轉？自家記者踩壞不是「外國人的陰謀」

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金