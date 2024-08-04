武漢男子挑戰漂流長江落水 泡水1.5小時 爬20次才上船

岸邊救援隊員拍攝的「文竹早」落水時自救的場景。（視頻截圖）

武漢 小伙孫先生（抖音 帳號「文竹早」）一直有挑戰漂流長江夢想，他帶著無動力橡皮艇等物資，6月4日從湖北武漢開車到四川攀枝花，計畫從攀枝花金沙江水域下水開始，單人單艇漂流在10月中旬到達長江入海口上海，總里程大約4000公里，目前漂流總距離超過了1700公里，途中一度落水，「生死就在一線間」。

上游新聞報導，「文竹早」稱，落水是他這次漂流過程中最驚險的一次經歷，「生死就在一線間」。意外發生在6月20日從白鶴灘水電站下游下水後，一路都是險灘和急流，「突然一個一米多高的浪拍到我頭頂，我直接就被拍翻落水了。落水後我拿著槳和船包，但船被拍翻後倒扣了過來，我眼睜睜看著它被沖走了，很多物資也丟了。」

據報導，他表示，「金沙江的水冰冷刺骨，我追了半小時，我的腳已經麻木，冷得受不了。後來帶著船包和槳上岸，但游了20分鐘，江水撞擊岸邊的衝擊力一直把我往江中推。距離落水50分鐘後身體失溫，覺得可能要掛在這裡了。於是花兩分鐘用裝在防水袋裡的手機給自己錄了遺言。」

報導指出，沒多久轉機出現了。他利用彎曲河道的速度差向船游去，終於抓住了船上的繩子，靠自救嘗試了20次終於爬上去了，「這時我起碼在水裡泡了大約一個半小時，漂了大概30公里來。」上岸後才知救援隊的人一直沿江在搜索他，真是絕處逢生。