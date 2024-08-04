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北戴河專家們暑休 蔡奇代習近平看望

中國新聞組／北京4日電
蔡奇看望慰問北戴河暑期休假專家。（取材自央視網）
蔡奇看望慰問北戴河暑期休假專家。（取材自央視網）

習近平總書記委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，代表黨中央、國務院向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以誠摯問候。

央視網報導，蔡奇指出，習近平總書記始終關心關愛專家人才，對人才工作作出一系列重要指示，注重聽取專家學者意見建議，給專家和科技工作者代表回信，激勵廣大專家人才創新創造、勇攀高峰。黨的20屆三中全會繪就進一步全面深化改革的全景圖，中國式現代化提供了廣闊舞台，廣大專家人才幹事創業迎來了最好時期。希望專家人才深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習貫徹黨的20屆三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，弘揚科學家精神，勇擔歷史重任，為建設教育強國、科技強國、人才強國，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業再立新功。

以黨中央、國務院名義邀請專家人才代表暑期到北戴河休假，是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。今年休假以「愛國奮鬥」為主題，參加休假活動的專家主要來自自然科學、工程技術、哲學社科、文化藝術等領域。

中共中央政治局委員、中央組織部部長李幹傑，國務委員諶貽琴，全國政協副主席姜信治參加看望活動。

習近平 國務院 中共

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