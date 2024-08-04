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下半年 中國人行轉向惠民生促消費 擬增免簽國

中國新聞組／北京4日電
中國國務院4日公布「關於促進服務消費高質量發展意見」的相關內容，當中指出要優化入境政策與消費環境，研究擴大免簽國家範圍。圖為北京大興機場。（新華社）
中國國務院4日公布「關於促進服務消費高質量發展意見」的相關內容，當中指出要優化入境政策與消費環境，研究擴大免簽國家範圍。圖為北京大興機場。（新華社）

中國人民銀行近日召開下半年工作會議，提出「把著力點更多轉向惠民生、促消費」及「更大力度推進金融支持大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新落地見效」，相關政策舉措明顯延續中共政治局7月底的會議定調，重心在促進消費。

據人行官網消息，該行日前召開上述會議，黨委書記兼行長潘功勝出席並講話。就下半年工作，會議要求「加大宏觀調控力度，加強逆周期調節」、「增強經濟持續回升向好態勢」。具體包含加大金融對實體經濟的支持力度，「把著力點更多轉向惠民生、促消費」，運用多種貨幣政策工具「推動社會綜合融資成本穩中有降」；此外也將「更大力度推進金融支持大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新落地見效」。

就貨幣政策，該行將「穩慎扎實推進人民幣國際化」、持續推進本外幣一體化資金池試點，「穩步推進人行間本幣互換和本幣結算合作」，並「堅決防範匯率超調風險」。官方亦宣示將做好金融支持融資平台債務風險化解、防範化解房地產金融風險。

此前中共政治局7月30日開會部署下半年經濟工作，強調「要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多管道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手」，中國國務院也在近日印發「關於促進服務消費高品質發展的意見」，著力「釋放服務消費潛力」。

另外，中國國務院3日公布「關於促進服務消費高質量發展意見」的相關內容。當中指出，要優化入境政策與消費環境，研究擴大免簽國家範圍。

據財聯社，中國國務院公布「關於促進服務消費高質量發展意見」（下稱「意見」）內容，共有6方面、20點。

意見提到，要挖掘餐飲住宿、家政服務、養老托育等基礎型消費潛力。激發文化娛樂、旅遊、體育、教育和培訓、居住服務等改善型消費活力。培育壯大數字、綠色、健康等新型消費。

意見並強調，要增強服務消費動能，創新服務消費場景，加強服務消費品牌培育，持續深化電訊等領域開放。並且要優化服務消費環境，加強服務消費監管。此外，要強化政策保障，加強財稅金融支持，提升統計監測水平。

在旅遊消費方面，意見提及，要優化入境政策和消費環境，加快恢復航班班次，提供多樣化支付服務，研究擴大免簽國家範圍，深化文化旅遊年活動。

另據澎湃新聞，國際貨幣基金組織（IMF）2日發布的中國2024年第四條款磋商報告稱，中國在解決全球債務問題、促進綠色轉型等方面發揮日益重要的建設性、領導性作用。

IMF預計，中國2024年全年經濟成長率為5%，2025年成長率為4.5%，較今年4月預測均調高0.4個百分點。 

國務院 貨幣 融資

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