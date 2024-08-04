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四川爆發特大泥石流 屋毀橋垮車墜 4人罹難

中國新聞組／北京4日電
四川雅康高速公路3日凌晨因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌（圖／取自微博）
四川雅康高速公路3日凌晨因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌（圖／取自微博）

四川甘孜康定3日發生特大山洪泥石流災害，致使雅康高速公路隧道間橋樑垮塌和姑咱鎮日地村房屋被沖毀，造成車輛墜落和人員失聯。截至3日23時已造成4人遇難、23人失聯。

新華社報導，此次山洪泥石流坡度陡、來勢猛，災害發生地日地村日地溝高差達4,000餘公尺。雅康高速公路因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌，往雅安方向4輛車墜落，其中1人獲救、10人失聯。

九派新聞報導，在雅康高速公路橋塌事故現場的冉先生表示，凌晨3時30分左右，他駕駛的車和另外3輛車剛過高速入口幾百米，就被前方逆行的司機叫停。對方告知他前方隧間橋出現塌方，並給他們看了現場的視頻。視頻顯示，隧間橋幾乎完全斷裂，現場漆黑一片，橋梁下方深不可測。

災害發生後，當地全力組織搜救，現已累計出動人員1448名，車輛及工程裝備215台套，通信設備45台套，救援器材1500餘件，搜救犬3隻，輕型直升機1架、大型無人機1架。同時，當地透過入住集中安置點、投親靠友等方式，已轉移安置939人。 

同時，為確保救援安全，指揮部在各救援隊設立安全員15人、觀察哨17人，採取分區責任、預警聯動等方式，落實安全責任體系，並前置通信保障車，透過無人機等排查險情，確保不因次生災害造成人員傷亡。

目前正值夏季旅遊高峰期，目前國道318線、雅康高速2條進出州主通道因災中斷，僅有省道434線榆磨路經海螺溝至瀘定一條通道可通行。甘孜州長馮發貴表示，當地已成立為廣大遊客和貨車司機服務的工作專班，派遣志工盡力做好服務。

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