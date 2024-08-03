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霸道總裁、重生題材夯 中國短影音月活躍用戶數達9.89億 消費問題頻傳

記者陳湘瑾／即時報導
中國消費者協會8月1日發布「2024年上半年消費維權輿情熱點報告」，點名微短劇，指其付費亂象、內容違規等問題。（取材自湖南省新聞出版廣電局）
中國消費者協會8月1日發布「2024年上半年消費維權輿情熱點報告」，點名微短劇，指其付費亂象、內容違規等問題。（取材自湖南省新聞出版廣電局）

第三方研究機構QuestMobile發布2024年中國移動互聯網半年報告。數據顯示，中國移動網路線上娛樂需求旺盛，多數場景均保持增長態勢，短影音、手機遊戲、線上影視為用戶時長主要集中的數字娛樂領域。報告顯示，截至6月，中國移動網路月活躍用戶規模達到12.35億，年增1.8％，其中，短影音月活躍用戶數已經達到9.89億。

據人民郵電報報導，微短劇成為中國用戶重要的娛樂方式之一，數據顯示，短影音平台微短劇內容用戶滲透率超過六成，其中近三成用戶為深度觀看用戶。抖音與快手平台微短劇內容觸達用戶規模分別達4.74億、2.59億。

24歲以下用戶是抖音、快手平台佔比最多的用戶群體，分別達到22.7％和23.3％。抖音平台中，來自三線城市的用戶佔比最多，達25.8％，快手平台則以二線城市用戶為主，佔比達到23.5％。

微短劇單集時長從幾十秒到15分鐘左右，作品特徵為人物關係簡單，形象扁平化，性格層次單一，帶有誇張色彩。情節碎片化，強調情節的快節奏、強衝擊和多重反轉，不太重視情節的連續性和結構的起承轉合。敘事具有跳躍性，注重瞬間的情緒、感受，不看重事件之間的邏輯關聯。

QuestMobile的報告顯示，各大平台微短劇熱門內容元素較為類似，霸道總裁、重生、親情、萌娃等元素時常被提及，短劇也是此前網路「爽文」的可視化表現。

然而中國消費者協會8月1日發布「2024年上半年消費維權輿情熱點報告」，點名微短劇，指其付費亂象、內容違規等問題。有些平台儲值後會發現可以觀看的微短劇數量過少，或是按照平台要求開通會員，卻發現需要跳轉到第三方平台付費。

有消費者稱，很多微短劇宣傳的時候用低俗、庸俗、擦邊的內容作為「賣點」，刷手機時看到會令人感到不適。一些老年消費者由於對網絡不熟悉，往往容易遭遇微短劇付費陷阱，並且面臨著投訴難、退費難的情況。

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