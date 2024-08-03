巴奧／賽前1小時才組隊 「臻欣」出道即巔峰、網球混雙拍銀

在巴黎奧運會網球混合雙打金牌賽中，中國組合王欣瑜/張之臻1比2不敵捷克組合西尼亞科娃/馬哈奇，獲得銀牌。（新華社）

北京時間3日，巴黎奧運 網球混合雙打金牌賽，中國「臻欣」組合王欣瑜、張之臻奪銀，創下中國網球混雙在奧運的最好成績。特別的是，張之臻在開賽前一小時多前才找到王欣瑜客串，這對「臨時搭子」無心插柳奪銀，創下中國網球混雙在奧運的最好成績。另在射擊女子50米步槍三姿決賽，清華大學張瓊月在這個歐美選手占據優勢的項目上，奪得一枚寶貴的銅牌。

據觀察者網、香港 01報導， 「臻欣」組合在第一盤落後（2-6）的情況下，奮起直追拿下第二盤（7-5），最終在決勝盤僅以兩球只差（8-10）遺憾負於捷克隊組合馬哈奇、西尼亞科娃。

至於「臨時搭子」的來由，7月30日，張之臻正準備混雙首圈比賽時突然接到他的對手克羅埃西亞組合退賽，對手改為巴西組合。接著，張之臻又收到混雙拍檔鄭欽文的通知稱，她中午在女單第三圈打了超過3小時擊敗美國娜華露，實在筋疲力盡，不得不退出混雙。

張之臻說：「這個小時之內，忽然我經歷了換對手，也經歷了換隊友，我都以為我打不上。」

幸好奧運准許各隊在整項賽事前換拍檔。在混雙首圈開始前不足兩小時找到王欣瑜，王欣瑜在7月29日於女單及女雙出局，那時剛好在球場附近的治療室準備買機票離開巴黎，「當時我其實剛準備治療，按摩液剛剛塗上」，她正好有拍子，也帶了衣服，找了一雙硬地鞋就來了。

張之臻及王欣瑜都打慣雙打，後者更贏過法網女雙冠軍，但兩人僅一起打過一場表演賽。這是中國隊選手第一次參加奧運網球混雙項目，而這對臨時搭檔「出道即巔峰」，在短短48小時內連闖兩關殺入四強，兩場比賽和半決賽都是先輸一盤再逆轉的劇情。

「我們做不到剛組隊就非常有默契，只能不斷地適應對面的球，努力把自己想要的球打出來，但我們確實配合得愈來愈好了。」張之臻說。而王欣瑜的的鬆弛，也幫張之臻找到了更為冷靜的狀態。

另據紅星新聞，又一個清華大學生暑假到奧運會奪牌。北京時間2日下午，巴黎奧運會射擊女子50米步槍三姿決賽，喜歡Hello Kitty的張瓊月為中國隊再添一銅。20歲的張瓊月出現了兩次失誤，但在這個歐美選手占據優勢的項目上，這一成績已經是難能可貴。