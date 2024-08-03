巴奧／雅思組合羽球混雙奪冠 黃雅瓊被求婚收穫1金1鑽雙重幸福

在巴黎奧運會羽毛球混合雙打決賽中，中國組合鄭思維/黃雅瓊以2-0勝韓國組合金元昊/鄭娜銀，獲得金牌。（中新社）

北京時間2日，2024巴黎奧運 羽毛球混雙決賽，頭號種子中國「雅思」組合鄭思維、黃雅瓊以大比分2-0擊敗對手南韓組合金元昊、鄭娜銀奪金，實現生涯「大滿貫」。頒獎後，國羽成員劉雨辰向黃雅瓊求婚成功，網友們送上祝福：喜上加喜，一定幸福。女雙部分，中國提前包攬金銀牌，但排名世界第一的石宇奇意外輸給泰國 ，止步八強，是中國男單20年來首次失落獎牌。

綜合報導，「雅思」組合鄭思維、黃雅瓊首節氣勢如虹，通過積極的進攻連續製造對手失誤，以4-0開局。第二局再次打出連續攻勢，以大比分2-0（21-8，21-11）擊敗對手，為中國在本屆奧運拿下第13金。奪冠那一刻，鄭思維和黃雅瓊這對老搭檔擁抱在一起，臉上滿是淚水。在本屆奧運會上，雅思組合6戰全勝未失一局，全勝奪冠，實現了混雙大滿貫。黃雅瓊賽後表示：「沒有什麽詞可以去描述勝利的滋味，落地的時候感覺我們圓夢了。」

黃雅瓊後來又哭了一次，這次依然是喜極而泣。據紅星新聞報導，頒獎儀式後，黃雅瓊男友、同是國羽成員的劉雨辰手持鮮花和鑽戒，單膝跪地向黃雅瓊求婚。黃雅瓊滿臉驚喜和幸福，流著淚戴上了這枚戒指。在場眾人紛紛送上祝福給這對中國羽毛球隊的金童玉女 。

中國羽協前秘書長王偉也在微信朋友圈祝賀「雅思」組合，「你們太不容易了，為了這塊（個）冠軍，又是三年多的堅守，終於圓夢巴黎，美女又在浪漫的巴黎收獲了長久的愛情，相信劉帥哥和隊花的愛情天長地久！」

不少吃瓜網民紛紛感嘆為何黃雅瓊沒能和自己的搭檔鄭思維走到一起。事實上，年齡更小的鄭思維2021年就宣布了婚訊，如今孩子都已經兩歲多了。

此外，北京時間2日下午15：40，在巴黎奧運羽毛球女子雙打項目半決賽上，中國隊組合劉聖書、譚寧擊敗日本組合松山奈未、志田千陽，晉級決賽。此前，「凡塵組合」陳清晨、賈一凡在半決賽中擊敗了馬來西亞選組合陳康樂、蒂娜，提前晉級決賽。因此，兩對中國組合會師決賽，中國隊就此提前包攬了巴黎奧運會羽毛球女雙項目的金銀牌。

不過，據香港01報導，中國羽毛球在巴黎奧運男單的最後希望──世界排名第一的國羽「一哥」石宇奇，卻在昨天的男單打1/4決賽以0：2不敵泰國名將昆拉武特，止步八強。中國隊男單篤定無緣獎牌，也是20年來首次。

報導稱，石宇奇全場挨打，曾經在次局落後1：11，中國網民為「他的態度令人心痛」，「讓我們最生氣的是一副頹廢的樣子」。