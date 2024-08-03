巴奧／秀高難向前翻騰四周半抱膝 王宗源/龍道一男雙3米板摘金

當地時間8月2日，在巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國隊組合龍道一/王宗源奪得金牌。圖為龍道一（右）、王宗源在比賽中。 (中新社)

北京時間8月2日17點，中國組合王宗源/龍道一在巴黎奧運 會男子雙人3米跳板跳水決賽，以446.10分奪得冠軍，為中國代表團拿下本屆奧運會的第12枚金牌。這是中國跳水隊在本屆奧運會貢獻的第4枚金牌，同時也是中國跳水隊的第51枚奧運金牌。墨西哥 組合塞拉亞-埃爾南德斯/奧爾韋拉444.03分奪得亞軍，英國組合哈丁/拉夫爾最終總分438.15分奪得季軍。

網易體育報導，8組選手爭奪男子雙人3米板的獎牌，中國組合王宗源/龍道一排在第3個出場。王宗源曾在東京奧運 會時搭檔謝思埸奪得過男子雙人3米板的冠軍，他個人還摘得男子3米板銀牌。王宗源和龍道一的組合則在2023年福岡游泳世錦賽、2023世界泳聯跳水世界杯總決賽以及2024多哈游泳世錦賽中獲得男子雙人3米跳板比賽的冠軍。

王宗源/龍道一前三輪正常發揮，總分排在第1位；第四輪，王宗源/龍道一的5337D（反身翻騰一周半轉體三周半），空中動作雖飄逸但有瑕疵，不敵墨西哥組合，以細微差距排在第2位。第五輪407C（向內翻騰三周半抱膝）動作表現完美，總分重新升到第1。