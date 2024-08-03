巴奧／陳夢、孫穎莎乒乓球女單搶金 「中國之壁」樊振東晉決賽

在巴黎奧運會乒乓球女子單打半決賽中，中國隊選手孫穎莎4比0戰勝日本隊選手早田希娜，與隊友陳夢會師決賽。(中新社)

昨天進行的巴黎奧運 乒乓球男女單打半決賽，中國三位出戰選手樊振東、陳夢、孫穎莎均以4:0戰勝各自對手。衛冕冠軍陳夢和5場比賽一局未失的孫穎莎將會師女單決賽，意味中國隊已提前鎖定奧運女單冠亞軍。自1988年漢城奧運會設立乒乓球項目，中國隊從未讓奧運乒乓球女單金牌旁落過。而樊振東也因此前對日本 選手張本智和逆轉勝一役，被日媒封為「中國之壁」。

綜合報導，當地時間2日，巴黎奧會乒乓球項目在南巴黎競技場4號館展開單打半決賽爭奪。在剛結束的一場女單半決賽中，孫穎莎戰勝日本隊選手早田希娜，與隊友陳夢會師決賽。中國隊提前鎖定巴黎奧運會乒乓球女單金銀牌。 陳夢、孫穎莎會師女單決賽，這場國乒金花之間的對決，被中國媒體形容是「火星撞地球」般的較量。

孫穎莎贏了日本選手早田希娜後與早田希娜握手，並第一時間詢問了對手左臂的傷勢。孫穎莎賽後表示，「今天的比賽發揮正常，節奏和感覺都非常好。我和夢姐能順利會師的決賽，無比榮耀，接下來還是為自己的夢想和目標戰鬥。我和上屆東京（奧運）時的我也不一樣了，希望能不留遺憾。」

在巴黎奧運會乒乓球女子單打半決賽中，日本隊選手早田希娜0比4不敵孫穎莎。(中新社)

面對孫穎莎已16連敗的早田希娜在賽後流下了傷心的淚水無奈說，這場比賽她覺得自己已經做到了所能做的極限，堅持到了最後。「為了今天我已經努力了3年，確實起到了一些效果，但還是沒能發揮出實力，我對一直以來支持我的人感到抱歉」。

隨著孫穎莎打進決賽，她距離自己生涯大滿貫還差決賽的勝利。此前她已經奪得了世界杯冠軍和世錦賽冠軍。

2日在巴黎奧運會乒乓球男子單打半決賽中，中國隊選手樊振東4比0戰勝東道主選手勒布倫，挺進決賽。圖為樊振東在比賽中。（中新社）

另外，北京時間2日，乒乓球男單半決賽展開爭奪，樊振東對陣法國選手費利克斯·勒布倫，經過四局比拼，樊振東4-0橫掃勒布倫，拿到本屆奧運決賽門票，這也是樊振東連續兩屆奧運打進男單決戰，樊振東決賽的對手是曾打敗隊友王楚欽的瑞典 選手莫雷加德。中國網民稱此役是「復仇之戰」。

此前，在乒乓球男單8強戰中，樊振東上演驚天大逆轉，在大比分一度落後的情況下以4：3戰勝日本選手張本智和，晉級四強。有人發現坐在看台上的馬龍紅了眼眶。而樊振東也因此役被日媒評為「中國之壁」。