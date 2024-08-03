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中國沙漠經濟熱 搶攻高端旅遊 1晚2.8萬奢華飯店林立

記者陳政錄／綜合報導
寧夏近年以「星星的故鄉」作為文旅宣傳IP，鑽石酒店設計時融入「鑽石」、「星空」概念，凸顯時尚感，主攻高端客群。(記者陳政錄／攝影)
寧夏近年以「星星的故鄉」作為文旅宣傳IP，鑽石酒店設計時融入「鑽石」、「星空」概念，凸顯時尚感，主攻高端客群。(記者陳政錄／攝影)

近年中國旅遊吹起自駕、野奢風，帶動西北地區「沙漠經濟」，加上治沙有成，使得當地文旅從最初的沙進人退，到如今在沙裡掘金，一座座奢華度假飯店、營地「拔沙而起」，最貴一晚甚至要價約2.8萬元人民幣，還能在沙漠中大辦時裝走秀，透過避世和現代的衝突感，吸引沿海城市甚至國際高端客群。

中國共有八大沙漠，騰格里沙漠排名第四，地處內蒙古西部、甘肅省中部和寧夏回族自治區西部，因砂質細軟，比鄰黃河和古絲綢之路，被喻為大陸最美沙漠，隨著文旅產業加速發展，「沙漠經濟」正帶動當地創造別樣的繁華。

以寧夏中衛市沙坡頭國家級自然保護區為例，是古絲路的必經之地，一邊面向黃河，一邊是騰格里沙漠，透過「草方格」治沙法，從1950年代初期，沙漠距中衛城區僅4、5公里，到如今後退了25公里，保證包蘭鐵路暢通，也讓該保護區成為生態治理的示範地，並發展沙漠旅遊，遊客可同時體驗飛渡黃河、乘傳統的羊皮筏漂流，和騎乘駱駝、越野衝沙等。

與此同時，也帶動頂級度假飯店和營地進駐，一座座飯店和營地在中衛的騰格里沙漠中「拔沙而起」，例如被稱為「最孤獨酒店」的沙漠星星酒店，和同集團最新建設的鑽石酒店，以及黃河宿集和各式野奢帳篷營地等，價位從人民幣900元起到最高2.8萬元不等，當地更不定期舉辦音樂節等活動。

華政文旅市場銷售總監夏超認為，在沙漠中住宿卻能享受現代化的高端服務，甚至一邊看著窗外的沙塵暴，一邊品嘗美食、喝咖啡，這種具有「衝突感」的體驗非常吸引年輕客群，加上拍照的出片率高，新興旅遊方式受到女性甚至海外遊客的青睞；沙漠星星酒店經理周荃說，近年中國旅遊風氣有從沿海轉向內陸西北的跡象，隨服務品質的提高，也很適合親子遊，讓家長願意放心帶孩子到沙莫遊玩。

中衛市旅文局副局長馬姍丹表示，從防沙治沙到「點沙成金」，隨著沙漠旅遊新熱潮，當地吸引越來越多遊客，除了每年定期和周邊重點省市宣傳，未來也會開發各地市場，特別是吸引更多港澳台和國外遊客。

當地不定期在沙漠中舉辦走秀、音樂節等活動，創造人氣。(記者陳政錄／攝影)
當地不定期在沙漠中舉辦走秀、音樂節等活動，創造人氣。(記者陳政錄／攝影)
沙坡頭國家級自然保護區是大陸首批5A級旅遊景區，在沙漠區提供乘車越野衝沙、滑沙、...
沙坡頭國家級自然保護區是大陸首批5A級旅遊景區，在沙漠區提供乘車越野衝沙、滑沙、騎乘駱駝等遊玩項目。(記者陳政錄／攝影)
沙漠星星酒店位於寧夏中衛的騰格里沙漠中，2019年正式開業時，曾被稱為最孤獨的酒...
沙漠星星酒店位於寧夏中衛的騰格里沙漠中，2019年正式開業時，曾被稱為最孤獨的酒店。(記者陳政錄／攝影)
在沙坡頭臨黃河一側，遊客乘坐當地傳統渡河工具「羊皮筏」進行漂流。(記者陳政錄／攝...
在沙坡頭臨黃河一側，遊客乘坐當地傳統渡河工具「羊皮筏」進行漂流。(記者陳政錄／攝影)
透過「草方格」治沙法，寧夏在沙漠中發展文旅的同時，也強化生態保護。(記者陳政錄／...
透過「草方格」治沙法，寧夏在沙漠中發展文旅的同時，也強化生態保護。(記者陳政錄／攝影)
黃河宿集在沙漠中拔沙而起，透過衝突感和現代化的服務、內部裝潢，吸引遊客。(記者陳...
黃河宿集在沙漠中拔沙而起，透過衝突感和現代化的服務、內部裝潢，吸引遊客。(記者陳政錄／攝影)

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