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油潑麵68元僅1根？遊客吐槽反挨罵 星級酒店：可無限加

中國新聞組╱綜合報導
被指分量少的油潑麵。(視頻截圖)
被指分量少的油潑麵。(視頻截圖)

近日有女網友發影片吐槽，表示他在西安君悅酒店的繡橋中餐廳酒店用餐，點了一份68元的油潑麵，碗內卻只有一根麵條和兩根蔥，影片被女子發到網上後，立刻引發了網友的議論。

九派新聞報導，這則影片在網路上掀起討論，許多人傻眼，說這一根麵就要68元，酒店明顯是在「坑人」，然而，該酒店也立刻針對此事作出回應，原來該餐廳是自助餐廳，工作人員表示油潑麵價格其實是48元一碗，而且可以免費加量直到客人吃飽為止，想吃多少吃多少，「一般情況像成年人的話兩到三根也就夠了，兩到三根差不多有半斤到六兩麵了，是足夠客人吃飽的」。

該名工作人員還解釋，發影片的網友當時要的是大碗裝，「如果客人需要提前加量可以跟我們服務員說」「畢竟是星級酒店，不像小麵館，我們還會提供一些更好的服務」。

網易新聞報導，飯店回應之後，發影片的女子遭到了網暴，有網友稱，這是他見過最奇葩的投訴，「這是自助餐，如果一次給你上滿滿一大碗，你還有肚子吃其他東西嗎？」還有網友認為，女子完全就是對酒店的惡意中傷，「人家明明是自助餐，妳非要拿一根，那人家也不能攔著妳，妳卻以此來發視頻試圖引導輿論，顯然心懷不軌」。

但也有網友說，二兩麵卻用這麽大一個碗，酒店也確實有點「殺雞用牛刀」了。不過，因為這件事輿論太大，該女子目前已將這條吐槽視頻刪除。

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