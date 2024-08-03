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中國最西端風電場 帕米爾高原上的烏恰風電場正式投運

記者陳湘瑾／即時報導
中國西北地區海拔最高的風力發電場「烏恰風電場」，首批機組3日在新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州正式投運。（取自央視）
中國西北地區海拔最高的風力發電場「烏恰風電場」，首批機組3日在新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州正式投運。（取自央視）

中國西北地區海拔最高的風力發電場「烏恰風電場」，首批機組3日在新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州正式投運，為中國最西端的風電場，象徵中國在高海拔地區風能開發上取得突破。

據央視報導，烏恰風電場坐落於帕米爾高原，風機安裝高度在海拔2,800公尺至3,300公尺之間，首批投運20台風力發電機，項目總共將建設38台風電機組，總裝機容量達20萬千瓦。

據新華社報導，2023年4月19日，在新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣，三支風機葉片運輸至風機吊裝平台。4月22日凌晨，龍源烏恰200兆瓦風電項目完成首颱風機吊裝。

克孜勒蘇柯爾克孜自治州氣候屬典型的溫帶中國氣候，其特點是光照充足，乾旱少雨，冬季寒冷，夏季炎熱，春秋季短促，且氣溫多變。

中國國家能源集團龍源電力新疆公司董事長張石剛表示，該項目是新疆南部地區第一個風電項目，該項目的建設投產結束了新疆南部地區沒有風力發電的歷史。該項目年底前全部投產後，全年可發電約5.4億度，能夠滿足當地30萬戶居民一年的生活用電需求。

與同等發電量的火力發電相比，這個項目每年可以節約標煤16.48萬噸，用水約65.41萬噸。

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