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江西男北京單騎1.55萬公里途經18國 花16個月到巴黎看奧運

中國新聞組／北京2日電
朱志文在凱旋門前拍照留念。（海報新聞／受訪者供圖）
朱志文在凱旋門前拍照留念。（海報新聞／受訪者供圖）

來自江西38歲自行車愛好者朱志文，去年3月從北京鳥巢出發，一路「踩鐵馬」途經18國、橫越1.55萬公里，花了16個月、約5萬元人民幣，最終在奧運開幕前一天抵達巴黎，到塞納河邊觀看了奧運會開幕式。

海報新聞報導，被網友戲稱為「鐵錠」的朱志文，2023年3月12日騎自行車從2008年北京奧運會主體育場鳥巢出發，經過阿富汗伊朗、伊拉克、埃及、希臘、德國、法國等18個國家，最終在巴黎奧運會開幕前一天到達巴黎。

朱志文在巴黎奧運會開幕式現場。（海報新聞／受訪者供圖）
朱志文在巴黎奧運會開幕式現場。（海報新聞／受訪者供圖）

開幕式當天，朱志文特意穿著紅色上衣到塞納河邊觀看了奧運會開幕式。看到中國代表團乘坐遊船亮相時，他在觀眾席上用力揮舞著國旗，組織身邊的中國觀眾一起高呼「中國隊，加油！」紅色的身影在人群中特別醒目。

對於熟悉朱志文的網友來說，騎行看奧運這件事他已經不是第一次幹了。八年前，他從上海出發，騎行亞洲—非洲—美洲，並在里約奧運會開幕式前一天騎行至里約熱內盧。他花了1000美元從朋友那里買了入場門票，同樣在中國代表團亮相時喊出了「中國隊，加油！」

網絡給朱志文的標簽是「奧運騎行者」，事實上，「打卡」奧運會只是他騎行旅途中的小目標，他騎行的終極夢想是騎遍世界七大洲。「現在還在巴黎，計畫花半年或一年環歐洲一圈。」朱志文表示，他的歐洲之行剛剛開始，目前七大洲只剩下大洋洲和南極洲還沒去，而去南極洲之前也要精心籌備一下。

巴黎奧運 阿富汗 伊朗

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