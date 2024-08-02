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全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

中國新聞組／北京2日電
巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）
巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

奧運女子跳水常勝軍全紅嬋，在巴黎奧運女子跳水雙人10米板奪得金牌，傳聞全紅嬋的獎金累計高達兩、三千萬（人民幣，下同），一家人生活變好是靠全紅嬋的獎金。對此，全紅嬋的哥哥表示，根本沒有這回事，他們從來沒有過問過這件事，但全紅嬋會給長輩打錢。

來源：YouTube

九派新聞報導，全紅嬋的哥哥在談到妹妹的獎金問題時表示：「有人會說我們蓋大別墅了，我們開豪車了，這種純離大譜。全紅嬋一戰成名後，當地一些有名的企業家當時送的錢，20萬、30萬，包括四、五套房子給我們，我們都沒要。我們靠自己的雙手，掙來的錢反而花得踏實一點。」

全紅嬋哥哥表示：「靠自己的雙手，掙來的錢反而花得踏實一點。」（取材自九派新聞）
全紅嬋哥哥表示：「靠自己的雙手，掙來的錢反而花得踏實一點。」（取材自九派新聞）

全紅嬋哥哥說：「那個獎金是她個人去爭取的，那就是她個人的。我們沒有說去問她要錢幹嘛之類的，也從來不會問她還有多少錢，沒有必要。我妹妹也比較懂事，會給我爺爺打錢，讓他買吃的，買衣服，也會給爸媽打錢回來做生活費。」

全紅嬋的老家。（取材自九派新聞）
全紅嬋的老家。（取材自九派新聞）

香港01報導，來自廣東農村的全紅嬋，14歲時憑藉在東京奧運的出色發揮，成為史上最年輕的跳水冠軍之一，一夜之間家喻戶曉。

值得一提的是，全紅嬋家在2019年還被納入低保。在全紅嬋走紅的三年時間，全紅嬋的父親仍然選擇做農活，將家中的菜地全部改成了果園，他認為「不能靠女兒的名氣坐享其成」。

巴黎奧運 香港 東京奧運

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