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王楚欽「球拍門」逆轉？自家記者踩壞不是「外國人的陰謀」

中國新聞組／北京2日電
中國隊乒乓球混雙拿下巴黎奧運金牌，但賽後王楚欽的球拍被踩斷。（取材自微博）
中國隊乒乓球混雙拿下巴黎奧運金牌，但賽後王楚欽的球拍被踩斷。（取材自微博）

乒乓球國手王楚欽的「球拍門」事件持續擴大。巴黎奧組委對此表示遺憾並稱正在調查，將確保類似事情不會再發生。中國網友則繼續發揮「辦案」功力找「兇手」，隨著更多畫面曝光，「案情」似大反轉，踩壞王楚欽球拍很可能不是「外國人的陰謀」，而是「自己人」，疑一名浙江日報的姚姓記者所為。律師則稱，踩斷球拍者若是中國人，中國就有管轄權；若該記者違規拍攝，奧組委應處罰。

來源：YouTube

綜合媒體報導，此前，巴黎奧運會，中國選手王楚欽與孫穎莎在巴奧獲得混雙冠軍後，王楚欽的球拍被官方攝影師踩壞，在後來的男單比賽中，王楚欽只能用副拍上場，結果爆冷出局，止步32強。

巴黎奧運會乒乓球男子單打32強賽中，王楚欽只能用副拍上場，結果爆冷出局。圖為王楚...
巴黎奧運會乒乓球男子單打32強賽中，王楚欽只能用副拍上場，結果爆冷出局。圖為王楚欽擦拭球拍。 （中新社）

據了解，當時很多攝影記者擠進教練席拍照，但教練席並不是記者可進區域。頒獎儀式結束後，現場攝影經理記下了現場記者的證件號和攝影背心號，還向記者要了網上流傳的視頻，作為證據調查。

早前網友們紛紛從現場觀眾拍攝的視頻中尋找蛛絲馬跡。多名網友發現，疑是編號1688的一名外國女記者所為；但現在情況被反轉，因為又有網友搜出一名編號為「3488」的記者行為十分可疑，先是蹲在地上，不一會又站起來，將拍照的最佳位置讓給其他記者，緊接著撤身出來去了最邊緣的位置。將畫面放大再看，編號「3488」的記者的腳確實踩在球拍上，還疑似有伸手的動作。

經過網友們的「人肉搜索」，有人在評論區爆料，這位記者來自浙江日報，姓姚。有網友前往浙江日報帳號下求證該記者的身分，卻發現相關評論被刪除了。

對此，浙江日報報業集團表示，針對網友懷疑浙江日報記者踩壞王楚欽球拍，相關事實目前還不清楚，證實之後會發公告澄清。

巴黎奧運

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