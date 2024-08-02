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2義大利人騎單車重走馬可波羅路：中國人熱情令人喜歡

中國新聞組／北京2日電
他們與當地人的合影。（取材自紅星新聞）
他們與當地人的合影。（取材自紅星新聞）

今年是馬可波羅逝世700周年。兩位年過60的義大利騎行者在沒有輔助設備下，騎自行車重走一遍馬可·波羅當年走過的路，他們橫跨亞歐大陸，穿越12個國家，歷時3個多月騎行12000公里，從威尼斯前往北京，向馬可·波羅致敬，也學習其不帶偏見的眼光看世界。他們說，在中國最常遇到熱情送水和新鮮瓜果的當地人，讓他們發現「世界比想像的要美好得多」。

據紅星新聞報導，來自義大利威尼斯的旅行家和商人馬可波羅於13世紀開啟冒險之旅，沿著古絲綢之路到達遠東地區。自今年年初以來，義大利官方機構和民間組織紛紛舉辦了許多紀念活動，其中較引人注意的，就是這兩位年過60的義大利騎行者名為「腳踏板上的馬可·波羅」的旅程。

兩人在騎行途中。（取材自紅星新聞）
兩人在騎行途中。（取材自紅星新聞）

菲奧林和法基內蒂都來自威尼斯，是當地一個最古老的騎行協會的成員。64歲的菲奧林從事文化和教育方面的工作；67歲的法基內蒂是一名退休的機電類技術人員。兩人此前就已結伴進行過多次跨國家和大洲的長途騎行。

菲奧林說，他們這次的旅行是為了向偉大的旅行家馬可·波羅致敬。也希望通過這次騎行，親身體驗那些在「馬可·波羅遊記」中描繪的奇異景象和文化。

「馬可·波羅曾在兩個遙遠而互不相識的文明之間架起一座橋梁，他不帶偏見地觀察和描述了當時的世界，這也是我們此次要努力做到的」，菲奧林說。

針對二人的行程，威尼托立法議會第一委員會主席盧西亞諾·桑多納給予高度評價：「我們的兩位英雄，將在近12000公里的旅程中穿越多達12個不同的國家，依次是義大利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、塞爾維亞、保加利亞、土耳其、喬治亞、亞塞拜然、土庫曼、烏茲別克、哈薩克和中國。他們計畫於8月5日抵達北京。這是一次真正的探險，是對重要歷史的紀念」。

迪諾·法基內蒂和阿爾貝托·菲奧林。（取材自紅星新聞）
迪諾·法基內蒂和阿爾貝托·菲奧林。（取材自紅星新聞）

根據二人在社交媒體帳號上發布的內容，目前他們已經行至河北省定州市，距離目的地北京還有200多公里。

菲奧林曾在數年前來過中國，這次旅行讓他對中國有全新印象。「現在的中國，街道更整潔了。即使是公園這類的公共場所也維護得很好，有很多工人在澆水、修剪、種植。我們看到的花園堪比凡爾賽宮，色彩斑斕、鮮花簇擁。」行經甘肅時，他們在社交媒體上這樣寫道。

與當地居民的接觸和交往，更加讓二人印象深刻且心懷感激。他們說，在中國，一路上經常遇到這樣的情況：一輛汽車突然在我們面前剎車，司機拿著幾個蘋果、兩瓶水或幾片新鮮的瓜走出來；或是邯鄲的一家小餐館堅持請他們吃午餐，沿途的人們理解並一直幫助你，這些中國人真的很令人喜歡，「通過這種方式旅行，你會發現世界比想像的要美好得多」。抵達北京後，二人將停留兩周後返回威尼斯。

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