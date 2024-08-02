「飛行汽車」跨長江首飛 單程只要5分鐘

盛世龍eVTOL電動垂直起降航空器完成跨長江首飛。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

上海峰飛航空的盛世龍eVTOL電動垂直起降航空器日前完成跨長江首飛，從位於南京浦口區的南京市無人機基地起飛，飛越長江並沿江盤旋巡航後返回基地，航程25公里，往返飛行時長10分鐘；此次飛行實現了噸級以上eVTOL首次跨長江飛行。

澎湃新聞報導，盛世龍搭載純電動力，垂直起飛後，在空中轉換為固定翼飛行模式水平巡航，具有直升機靈活起降的特點，但與傳統直升機相比噪聲更低，且綠色環保，具備成本優勢，因此又被稱為「空中出租車 」或「飛行汽車」。

為何選擇跨長江飛行？上海峰飛航空相關人士表示，作為長江黃金水道上的重要交通樞紐，南京建有多座長江大橋，但部分跨江行程依然受到長江天然阻隔的影響。以南京無人機基地到對岸的魚嘴濕地公園為例，兩地間直線距離不長，地面車程卻長達20公里，需耗時25分鐘，而採用盛世龍直線飛行，單程僅需5分鐘，用時可節約80%。

南京也是聞名中外的六朝古都，景點眾多，在節假日或高峰期，著名景點周圍的交通擁堵嚴重，以eVTOL代步，不僅能緩解道路擁堵，遊客還可從城市上空欣賞六朝古都風采，相當便利。

盛世龍eVTOL航空器由上海峰飛航空自主研發，可乘載五人，核心模組100%國產自研，最大航程250公里，巡航速度可達每小時200公里。今年2月，峰飛航空完成全球首次跨城跨海飛行（深圳至珠海），將兩地間3小時的地面車程縮短至飛行20分鐘。