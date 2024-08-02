北漂38歲女住養老院：改急躁學豁達

楊女士拍片記錄自己休養期間的日常生活，引起迴響。（影片截圖）

「38歲女子放棄北漂住進養老院 」近日上了熱搜，引發全網關注。從一名在北京「漂」了十餘年的編劇，回到東北老家開啟「養老」模式三個月，38歲的楊楊說，是去年8月的一場大病促使她轉身走進故鄉養老院，過上暫無收入但有人間冷暖的生活，她還計畫拍攝100位老年人真實的生活狀態。而多地也出現「青年養老院」，提供青年暫歇重新出發的去處。

封面新聞報導，身為編劇的楊楊2023年因為心臟不適在醫院躺了一個月，她在病床上寫小說，靠著讀者「讚賞」賺取微薄收入。北漂在北京工作多年，楊楊曾寫下知名度最高的一部作品、網劇「龍一，你要怎樣」。

但就在生一場大病後，她開始反思，「我有沒有真正的愛過我自己，真正休息一下？有沒有去見見我的朋友，見見我的家人？」出院後，楊楊告別北京，由於父母已逝，齊齊哈爾農村的老宅無人居住，她婉拒姊姊跟弟弟的同住邀請，將目光投向養老院。

楊楊把養老院當成了一個療養院 ，她計畫拍攝100位老年人真實的生活狀態，成為一名作家，無償為老人寫回憶錄。老人生活規律，飲食清淡，還有護工和醫療團隊。楊楊雖然病癒後積蓄不多，但在東北，2000塊就可以在這座占地1000多平、有果樹、有養殖場，還有孔雀和梅花鹿的養老院包吃包住一個月。

據報導，在養老院的主流客戶眼中，38歲的楊楊還是個孩子。除了日常的關心問候，長輩還對她各種投食，水果、點心及老人親屬帶來的特產。與老人相處的過程中，楊楊試著去理解，急躁的脾氣慢慢緩和下來。雖然手裡餘額已不夠支撐半年房費，但現在的楊楊已經樂觀太多，「這就是和老人在一起，我學會的豁達。」

開在城市郊區或鄉村的各類「青年養老院」，也是年輕人的另一種選擇。現在，楊楊已不是養老院唯一一個年輕人，不久前養老院來了個00後，是個備考的學生，看到楊楊發的視頻後來的。