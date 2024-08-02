無錫5旬主任搶美女護士 打架打到進ICU

病例顯示，該患者於7月18日清晨7時許轉入該院 EICU。（取材自瀟湘晨報）

江蘇無錫市人民醫院日前發生有兩名五旬的科室主任因一名女護士打架，疑與情感有關，其中一人還因此入住該院ICU，消息在網路上引發廣泛關注；無錫市人民醫院紀委監察辦表示，醫院已經介入處理，目前正調查中。

瀟湘晨報報導，無錫市人民醫院有一名20多歲的女護士，因為長得漂亮，身材也好，同時吸引了兩名主任醫師的喜歡，一個是50歲已離婚的急診科A主任，另一位是口腔科的B主任，兩位醫師近日居然因為爭搶這位女護士大打出手，雙雙受傷，其中一位還住進了自家醫院的急診ICU。

從網友貼出的病例顯示，一名傷者7月18日凌晨3點入住該院骨科 ，患者不慎摔倒，致頭頸部及右手受傷，當即出現右手痛感，伴右中指活動困難出血，傷後出現短暫意識不清，醒後不能回憶起受傷經過，感頭痛頭暈、頸部疼痛不適。另一份病例顯示，該患者於當日7點多轉入該院急診重症監護室。

據傳A主任為了追求女護士，甚至給她買了房子。然而，就在A主任去看望女護士的時候，意外發現B主任也在場，兩人一言不合就打了起來。

這件事情在網上引起熱議，有網友表示，這簡直就是現代版的「宮鬥劇」，也有網友認為，作為醫師，應該以身作則維護醫院的形象，而不是因為私事鬧得滿城風雨。還有人說「我見過，長的比照片漂亮」。