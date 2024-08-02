上海40℃高溫紅色預警 「貓熱到不吃不睡」

7月全中國均溫創1961年以來同期最高，多地出現41℃以上高溫天氣。（中新社）

上海中心氣象台1日下午發布高溫 紅色預警訊號，最高溫度飆上攝氏40度；未來十天受到副熱帶高壓影響，上海將持續數天酷熱天氣型態，這樣的天氣狀況較為罕見。另外，中國7月均溫創1961年以來同期最高，63年來最熱。

據上海市氣象局資料發布，上海中心氣象台1日下午2時8分將高溫橙色預警訊號升級為紅色預警訊號，受到副熱帶高壓影響，預計上海市中心城區1日最高氣溫達攝氏40度。

人民網報導，這是時隔兩年後，上海再次發布高溫紅色預警訊號。

報導指出，1日上午9時資料顯示，在2418個國家級氣象觀測站中，上海徐家匯、浦東、閔行等三站測得前三高 溫；下午2時3分，徐家匯站測得攝氏40度，這是徐家匯站152年以來第22個測得40度以上的日子。

報導提到，未來十天受到副熱帶高壓影響，上海的日最高氣溫基本保持在38度以上，這種長時間酷熱天氣相當罕見，類似1934年、2013年、2017年、2022年，在上海歷史不算多見，民眾務必做好防暑降溫工作。

一名小紅書網友發帖吐槽上海高溫稱，「風很大但是熱的，太陽很強，地是燙的，明天迪士尼 行程堪憂啊」。有港媒報導，上海的何先生說，中午窗外馬路上毫無人影，自己家的貓熱到不吃東西也睡不著，直到單獨給貓開了空調（冷氣）牠才恢復精神。

另據本報系聯合報報導，中國氣象局1日召開記者會，中國國家氣候中心副主任賈小龍表示，中國今年7月暖濕特徵明顯，極端強降水與極端高溫並存。

降雨部分，中國7月全國平均降水量140毫米，較常年同期偏多15%，為1961年以來歷史同期第三多。此外暴雨過程頻繁、南北跨度大、影響範圍廣、極端性強，山東（402.7毫米）和吉林（291.8毫米）降水量為1961年以來同期最多。

氣溫部分，中國7月全國平均氣溫為23.2℃，較常年同期偏高1.1℃，為1961年以來歷史同期最高。南方遭遇大範圍持續高溫過程。多地連續高溫日數超20天，共有59個國家級氣象站日最高氣溫突破或持平歷史極值。其中湖南慈利、湖北通山和浙江麗水等地出現41℃以上高溫天氣。