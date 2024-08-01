中國奧運選手借風洞等航太科技備戰 1天練出1周效果

中國航天科技運用在奧運游泳選手訓練。（取材自錢江晚報）

巴黎奧運 如火如荼進行中，早在中國隊選手備戰時，「黑科技」已扮演重要角色。中國太空 科技專家表示，不少看似「腦洞大開」的訓練手段提供科學依據，讓選手在航太 科技的幫助下「一天練出一周效果」。

錢江晚報報導報導，太空科技專家、航太科普作家張傳軍表示，例如在競速類項目中，為了盡可能減少阻力和採用更精準的運動姿勢，就會採用航太風洞進行針對性訓練，以提高比賽表現。現今，利用風洞進行針對性訓練也已被英國、瑞典、德國、美國、加拿大等國廣泛採用，成為提升運動員競技成績的重要手段之一。

張傳軍表示，就拿「既可吹風，亦可划船」的風洞來說，四人賽艇低速風洞實驗室就能透過模擬運動員抓水、驅動、出水、回槳等不同動作姿態的氣動力大小，對運動員不同編隊組合對氣動阻力的影響進行測試，為運動員比賽提供科學參考。中國游泳隊選手張雨霏、徐嘉餘等在內的多位世界冠軍都曾參與試驗。

除了風洞外，還有「彈射訓練裝置」，能讓運動員在規定的時間和距離內加速到預定的初速度，讓運動員的主要體能和精力運用在專項技術訓練或分解動作訓練上，使運動員實現「一天當成一周練」的夢想。