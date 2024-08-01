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巴奧又双叒叕搶註來了 「莎頭將軍」組合竟成方便食品

中國新聞組／北京1日電
在巴黎奧運乒乓球混合雙打決賽中，中國組合王楚欽/孫穎莎奪得金牌。與此同時，這對「莎頭將軍」的商標搶註大戰也早就登場。（中通社）
在巴黎奧運乒乓球混合雙打決賽中，中國組合王楚欽/孫穎莎奪得金牌。與此同時，這對「莎頭將軍」的商標搶註大戰也早就登場。（中通社）

巴黎奧運捷報頻傳，搶註又双叒叕來了。中國乒乓球混雙組合王楚欽、孫穎莎奪金，而另一場商標搶註大戰也早已登場。孫穎莎的姓名被註冊為啤酒品牌，「莎頭將軍」也被搶註成方便食品的商標。對此，法界人士表示，奧運健兒姓名是重點保護對象，未經當事人授權的惡意搶註行為多會被宣告無效。

搜狐報導，王楚欽/孫穎莎奪金後，相關新聞迅速霸占各大熱搜榜，但比新聞跑得更快的，是層出不窮的商標搶註行為。根據查詢，「孫穎莎」2017年曾被某自然人和福建一家商貿公司申請註冊為商標，國際分類為啤酒飲料、服裝鞋帽。該自然人申請的兩枚商標已於次年註冊成功，不過上述商貿公司申請的一枚商標已被駁回，處於無效狀態。

除了姓名，王楚欽/孫穎莎組合取的暱稱「莎頭將軍」也已在賽前被註冊為商標。今年4月，有自然人申請註冊「莎頭將軍」商標，國際分類為方便食品，7月13日，該商標狀態已更新為「初審公告」。這意味著該商標已通過了形式審查和實質審查，如果在三個月的公告期內沒有人提出異議，商標局將發放商標註冊證書。

近年來，國家知識產權局依據「奧林匹克標誌保護條例」、「商標法」等規定，對相關搶註行為嚴厲打擊。比如北京冬奧期間，國家知識產權局對「冰墩墩」、「谷愛凌」等429件商標註冊申請予以駁回，對已註冊的43件商標依職權主動宣告無效。

2021年東京奧運會期間，射擊冠軍楊倩、女乒國手陳夢、天才跳水少女全紅嬋等運動員的姓名，都曾遭惡意搶註。對此，中國奧會官微也曾發布提示，「如未獲得運動員本人或未成年運動員監護人授權，不得以奧運健兒姓名惡意搶註商標，有上述行為的應及時撤回和停止實施商標註冊申請。」

巴黎奧運 北京冬奧 谷愛凌

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