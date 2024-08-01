生物教師雲南登蒼山 迷路9天8夜獲救 吃草根、樹皮保命

救援隊員正是在這一處斷崖上方找到受困者。(上游新聞／受訪者供圖)

雲南大理一位45歲生物教師近日和朋友攀登蒼山，到海拔3400米時爬不動，獨自折返下山，卻在途中迷路誤入斷崖受困，期間靠吃草根、樹皮、竹筍和植物、喝水存活；消防人員找到他時，他已被困九天八夜，虛弱到不能動，也沒力氣說話，搜救人員說，這名登山客能存活，估計和他是生物老師有關係；九天八夜也創下當地搜救失聯天數最久紀錄。

封面新聞報導，近日網上流傳一段影片，並稱「經過多天救援，最終找到失聯人」，據悉，影片中這名失聯人是來爬蒼山的登山客，是當地教師，原定20日跟朋友一起從保和寺走到蓮花峰，但爬到海拔3400米左右時因為體能不支，就一個人中途折返，下山時迷路，獲救前已失聯了9天8夜，這也破了蒼山救援的紀錄中，這也讓人相當好奇，這名登山客是怎麼活下來的。

參與此次救援的大理蒼洱雄鷹救援隊錢先生介紹，他們是第一時間發現該失聯人的隊伍，他說這名登山客聽到救援隊的聲音後動了一下，「我們就繼續叫他，他又抬頭跟我們打招呼，還比了個勝利的手勢，看到他沒事我們都很高興」。

據報導，錢先生說，接到消息後當天下午大理消防就開始搜救，前後去找了四次，發現該名登山客的衣服，確定他大致在海拔2000多米的區域，接著順著溪谷往下搜索。

最後找到這名登山客，得知他是當地的一名生物老師，失聯的九天基本上是靠吃草根、樹皮、竹筍和一些其他的植物，喝些水存活。

消防人員和救援隊將被困者固定在擔架後拉上懸崖。錢先生說，發現失聯人員的地點，位於一處大斷崖位置，路不好走，而且當時受困人員身上只有一件薄薄的衝鋒衣，「我們發現他時，身體很虛弱，能夠存活下來，估計和他是生物老師有關係。」